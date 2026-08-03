ترامب: مفاوضات جديدة مع إيران تبدأ اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين، بعد أن قرر تأجيل توجيه الضربات إليها سعياً للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي دخلت شهرها السادس.

وصرح ترامب للصحفيين بأن المحادثات ستتناول مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي أصبح نقطة خلاف رئيسية في النزاع، وصولاً إلى نزع السلاح النووي الإيراني.

وقال ترامب: "عندما طلب الحلفاء تعليق الضربات، كان علينا أن نقول: حسناً، لننتظر ونرى. والسبب في طلبهم هذا هو اعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حثّ أيضاً على عدم توجيه الضربات، محذراً من عواقب غير مقصودة محتملة.

من جانبها، قالت إيران إنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن طريق جديد عبر المضيق، حيث أبلغت ناقلة نفط عن وقوع انفجار في مكان قريب يوم الأحد، مما يؤكد استمرار عدم استقرار الممر المائي الاستراتيجي.