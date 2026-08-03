باريس سان جيرمان يحسم صفقة نجم بارما الإيطالي

حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صفقة التعاقد مع الحارس الياباني زيون سوزوكي، نجم نادي بارما الإيطالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع نادي بارما على التعاقد مع زيون سوزوكي، مقابل 40 مليون يورو.

ويرتبط الحارس الدولي الياباني زيون سوزوكي بعقد مع بارما الإيطالي يمتد حتى شهر يونيو من عام 2029.

وأوضحت أن الحارس الياباني سوف يوقع عقدًا مع نادي باريس سان جيرمان يمتد حتى شهر يونيو من عام 2030.

وذكر ان تقارير صحفية أشارت إلى وجود اهتمام من جانب نادي يوفنتوس الإيطالي بضم زيون سوزوكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.