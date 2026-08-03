محافظة المنيا تتابع تداعيات الهزة الأرضية وتؤكد استقرار الأوضاع

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تداعيات الهزة الأرضية التي رصدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فجر اليوم الاثنين، بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر شرق القاهرة، حيث اطمأن على جاهزية الأجهزة التنفيذية وانتظام العمل بجميع القطاعات الحيوية والخدمية.

ووجّه برفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل خطة الطوارئ وانعقاد غرفة إدارة الأزمات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي بلاغات.

كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية وشركات المرافق بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنشآت الحيوية والخدمية، والتأكد من انتظام الخدمات وسرعة الإبلاغ عن أي مستجدات، فيما أكدت المتابعة الأولية عدم رصد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات داخل نطاق المحافظة، وأن الأوضاع مستقرة وآمنة مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة على مدار الساعة.

استقبال البلاغات

وأكدت محافظة المنيا استمرار عمل غرفة العمليات المركزية ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، واستقبال بلاغات المواطنين عبر الأرقام: 114 – 0862342200 – 0862320001 – 0862342201، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الصفحة الرسمية للمحافظة، مؤكدةً أنه سيتم إعلان أي مستجدات أولًا بأول وفقًا لنتائج المتابعة الميدانية.

