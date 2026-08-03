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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.. محافظ المنيا يهنئ مدير الأمن الجديد

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

قدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التهنئة إلى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، وذلك خلال زيارته إلى مقر مديرية الأمن، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل، المشرف العام على جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية.

وأكد اللواء عماد كدواني حرص محافظة المنيا على استمرار التنسيق والتعاون الكامل مع مديرية الأمن، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين، ودعم جهود التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والأمنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشاد محافظ المنيا بالدور الوطني الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية في حفظ الأمن وإنفاذ القانون، مثمنًا ما تبذله من جهود مخلصة ومتواصلة لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، ومواجهة مختلف التحديات، بما يدعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

من جانبه، أعرب اللواء أحمد عزت، مدير أمن المنيا، عن تقديره لزيارة المحافظ وتهنئته، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يحقق الصالح العام ويعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار العمل بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء المحافظة.

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