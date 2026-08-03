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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في عز الحر أمطار خفيفة .. تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 03 أغسطس؛ حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للحرارة رطباً ليلاً على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر أن حالة الطقس ستشهد تكون شبورة مائية من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

كما كشف البيان عن فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ومع زيادة نسب الرطوبة قد ينتج عنها فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى (20% تقريباً) على بعض المناطق.

نشاط للرياح ورمال مثارة واضطراب حالة البحر

وأشارت الأرصاد إلى نشاط للرياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س؛ حيث تعمل على أغلب الأنحاء على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة.

وحذرت الهيئة من أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوباً على (حلايب - شلاتين - جنوب الصحراء الشرقية) على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة - بورسعيد - دمياط - العريش)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر.

درجات الحرارة اليوم والرطوبة

وحول متوسط نسب الرطوبة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى ليلاً (80-85%) | الصغرى نهاراً (35-40%)

السواحل الشمالية: العظمى ليلاً (90-95%) | الصغرى نهاراً (50-55%)

شمال الصعيد: العظمى ليلاً (50-60%) | الصغرى نهاراً (20-30%)

جنوب الصعيد: العظمى ليلاً (30-35%) | الصغرى نهاراً (10-15%)

أما درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 37° | المحسوسة: 39°

الوجه البحري:

العظمى: 36° | المحسوسة: 38°

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 30° | المحسوسة: 33°

السواحل الشمالية الشرقية:

العظمى: 33° | المحسوسة: 36°

شمال الصعيد:

العظمى: 40° | المحسوسة: 42°

جنوب الصعيد:

العظمى: 45° | المحسوسة: 46°

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الدورية الصادرة عن الهيئة

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