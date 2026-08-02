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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابةً لمطالب الأهالي.. محافظ المنيا يتابع أعمال رصف طريق دلجا بديرمواس

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

استجابةً لمطالب أهالي مركز ديرمواس، تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولة ميدانية أعمال رصف طريق الشيخ عبد الرحيم المؤدي إلى قرية دلجا، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من انتظام سير العمل وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تطوير شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء كدوانى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف الجارية تأتي استجابةً لمطالب المواطنين، وتسهم في تيسير حركة الانتقال، وربط القرى بالمراكز، وتحسين مستوى الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالبنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ووجّه اللواء كدواني الأجهزة التنفيذية والشركة المنفذة بسرعة إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية، بما يحقق أعلى مستويات الجودة ويضمن استدامة الطريق.

وأوضحت المهندسة أسماء محمود المشرف على وحدة الرصف بالمحافظة، أن مشروع رصف طريق دلجا يُنفذ على ثلاث مراحل ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بإجمالي تكلفة تبلغ 10 ملايين جنيه، ويستهدف تطوير الطريق بطول 40 كيلومترًا، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل، فيما تتواصل حاليًا أعمال المرحلة الثانية بطول نحو 1.3 كيلومتر، على أن يعقبها تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 3 كيلومترات.

وأشار محمد محمود رئيس المركز إلى أن الطريق يُعد أحد أهم المحاور المرورية والحيوية بمركز ديرمواس، حيث يخدم نحو 400 ألف نسمة من أهالي قرى الغرب، ويسهم في تسهيل حركة الانتقال بين مدينة ديرمواس وقرية دلجا والقرى المجاورة، فضلًا عن دوره في دعم حركة التجارة ونقل المنتجات الزراعية وربط القرى بالخدمات الأساسية.

وأكد أن تنفيذ المشروع يأتي استجابةً لمطالب الأهالي الذين طالبوا بسرعة تطوير الطريق، لما يمثله من أهمية كبيرة في تحسين الحركة المرورية، والحد من معاناة المواطنين، ودعم جهود التنمية بالمركز.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب علاء قدري، عضو مجلس النواب، والمهندسة أسماء محمود شحات، مدير إدارة التفتيش الفني والهندسي والمشرف على وحدة الرصف ، واللواء تامر آغا مدير مديرية الطرق ، ومحمد محمود، رئيس مركز  ديرمواس، وعدد من مهندسي المشروعات.

المنيا محافظ المنيا ديرمواس رصف

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