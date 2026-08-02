محافظ المنيا يتفقد التشغيل التجريبي لكوبري عزب التل لخدمة 100 ألف مواطن

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لكوبري عزب التل بمركز ديرمواس، عقب الانتهاء من أعمال إحلاله وتجديده بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن بدء التشغيل التجريبي للكوبري يأتي استجابة لمطالب أهالي مركز ديرمواس، بعد سنوات من انتظار استكمال المشروع، مشيرًا إلى أن الكوبري يُعد أحد المحاور المرورية الحيوية التي تربط قرى شرق وغرب الإبراهيمية بطريق مصر – أسوان الزراعي، بما يخفف الكثافات المرورية، ويختصر زمن الانتقال، وييسر حركة المواطنين والمركبات، فضلًا عن دعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية بالمركز.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح من محمد محمود، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أوضح فيه أن الكوبري يخدم أكثر من 100 ألف مواطن من قرى خزام الغربية، وخزام الشرقية، ومنشأة سمهان، والتل الغربي، وجلال باشا الشرقية، وجزيرة التل، ويُعد شريانًا مروريًا رئيسيًا يربط تلك القرى بالمحاور والطرق الرئيسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتيسير وصول المواطنين إلى مختلف الخدمات.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن تطوير شبكة الطرق والكباري يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير بنية أساسية حديثة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة للكوبري وإجراء أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءته التشغيلية، وضمان استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأوضح أن الكوبري يُعد من المشروعات الحيوية التي انتظرها أهالي ديرمواس لسنوات، حيث جرى هدمه تمهيدًا لإحلاله وتجديده منذ أكثر من ثلاثة أعوام، قبل استئناف الأعمال واستكمالها وفق أعلى معايير الجودة، ليعود إلى الخدمة ويحقق نقلة نوعية في منظومة النقل والحركة المرورية، ويعكس حرص المحافظة على الاستجابة لمطالب المواطنين وتحويلها إلى مشروعات تنموية تسهم في تحسين حياتهم اليومية.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب علاء قدري، عضو مجلس النواب، ومحمد محمود، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، الدكتور أحمد العمدة منسق حياة كريمة ومهندسو الهيئة العامة للطرق والكبارى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.