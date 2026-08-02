ننشر تفاصيل مبادرة البنك المركزي لتحديث بيانات المصريين بالخارج في البنوك

نشر البنك المركزي المصري إنفوجراف حول مبادرته تحت عنوان "حدث بياناتك في مصر" للمصريين العاملين بالخارج التي تمت بالتعاون مع وزارة الخارجية وينفذها اتحاد بنوك مصر بشراكة بنكا مصر والأهلي المصري الحكوميين.

حدث بياناتك في مصر

وقال البنك المركزي المصري إن تلك المبادرة تساعد المصريين العاملين بالخارج تحديث بياناتهم المصرفية لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر دون الحاجة إلى السفر إلى مصر، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية في دولة الإقامة، واستيفاء نموذج تحديث البيانات والتوقيع عليه، ثم اعتماده من البعثة، التي تتولى إرساله إلى ديوان عام وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات التوثيق، قبل تسليمه إلى البنك المعني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات العميل.

وينشر موقع صدي البلد تفاصيل تلك المبادرة وأهميتها في تبسيط إجراءات تحديث بيانات العملاء، مع الامتثال للمتطلبات الرقابية وإجراءات العناية الواجبة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية.

وجاءت تلك المبادرة على هامش فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يُعقد اليوم تحت شعار: "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا".