كتب خارجية بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) ، بطباعة وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط المدير المسئول وبحوزته (664 مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





