"ملكة القطن" يحصد جائزتين في مهرجان ديربان السينمائي الدولي

واصل الفيلم السوداني ملكة القطن للمخرجة سوزانا ميرغني رحلته الناجحة في المهرجانات السينمائية العالمية، حيث حصد جائزتي أفضل فيلم روائي طويل وجائزة نقابة المونتيرين في جنوب أفريقيا لأفضل مونتاج ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان ديربان السينمائي الدولي، وذلك بعد أيام من مشاركته في مهرجان عمّان السينمائي الدولي.

تضاف الجائزتان إلى سلسلة النجاحات التي حققها الفيلم منذ عرضه العالمي الأول في أسبوع النقاد بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث حصد بعدها جائزة الجمهور في مهرجان الدوحة السينمائي خلال عرضه العربي الأول، وجائزة ألكسندر الذهبي "ثيو أنجيلوبولوس" لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان سالونيك السينمائي الدولي، وجائزة TV5 Monde لأفضل فيلم روائي طويل أول في أيام قرطاج السينمائية، والجائزة الكبرى في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان (FIFDH)، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأفلام العربية والأفريقية في السنوات الأخيرة.

فيلم ملكة القطن

في قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، ترعرعت نفيسة على قصص بطولية عن محاربة المستعمرين البريطانيين ترويها لها جدتها، ربة القرية "الست". ولكن عندما يصل رجل أعمال شاب من الخارج بخطة تنمية جديدة وقطن مُعدّل وراثيًا، تصبح نفيسة محور صراع سلطة لتحديد مستقبل القرية. تستيقظ نفيسة على قوتها، وتنطلق لإنقاذ حقول القطن - ونفسها. لكن لن تعود هي ولا مجتمعها كما كان.

ملكة القطن إنتاج مشترك بين شركات Strange Bird GmbH الألمانية، وJip Film Verleih، وStorming Donkey Productions؛ وManeki Films الفرنسيين؛ وPhilistine Films الفلسطينية؛ وفيلم كلينك وMAD Solutions المصريتان؛ وقطر؛ والمملكة العربية السعودية. وتتولى شركة التوزيع MAD Distribution مهام توزيعه في العالم العربي بالتعاون مع Film Clinic Indie Distribution.

فيلم "ملكة القطن" من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتصوير فريدا مرزوق، مديرة التصوير السينمائية ذات الإنتاج الغزير التي عملت في فيلم "سماء بلا أرض" الذي افتتح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي هذا العام.

أما الموسيقى التصويرية فهي من تأليف أمين بوحافة، الملحن الذي عَمِل في "عائشة لا تستطيع الطيران" و"كان ياما كان في غزة" المتنافسين على جائزة مهرجان كان؛ ومونتاج أمبارو ميخياس، وسيمون بلاسي، وفرانك مولر. وبطولة مهاد مرتضى، رابحة محمد محمود، طلعت فريد، حرم بشير، محمد موسى، وحسن محي الدين.

الفيلم من إنتاج كارولين دوب وديدار دومهري، بمشاركة آن ماري جاسر، أسامة بواردي، جيسيكا خوري، محمد حفظي، علاء كركوتي، ماهر دياب، جوتا فيت، جوليا آي بيترز، ستيفاني بلاتنر، سوزانا ميرغني، جوردون سبراج، مايكل أرنون، ولورين ديتريش، بالإضافة إلى المنتجون التنفيذيون ألكسندر فونك ورشا أبو الريش.