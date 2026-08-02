قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار صلاة العصر مكتوبة كاملة.. أفضل التسبيح والدعاء بعد العصر
نهر الدانوب يُجبر المجر على وقف محطة الطاقة النووية الوحيدة في ​البلاد عن العمل
مركز إسرائيلي: إيران فرضت معادلة جديدة وأعادت رسم قواعد اللعبة في الشرق الأوسط
400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
هيئة الدواء: لا إلغاء لتسعير عبوات الأدوية.. ومنظومة التتبع لا تمس الأسعار
سلامة المسافرين أولوية .. مطار القاهرة يكشف كواليس تعطل أحد مصاعد بارك مبنى الركاب 3
اقتصاد أكثر تنافسية.. تنسيق مشترك بين الإنتاج الحربي والاستثمار لدعم التصنيع المحلي
وكيل أحمد رضا يحسم موقفه مع الأهلي في الموسم الجديد
تنسيق المرحلة الأولى 2026.. رابط وخطوات التسجيل بـ الجامعات عبر الموقع الإلكتروني
رئيس استئناف القاهرة يعلن تشكيل واختصاصات أعضاء المكتب الفني للمحكمة
ماذا يعني رمز الساعة في واتساب؟.. كيف تستفيد من هذه الخدمة
غرفة شركات السياحة: التأشيرة الإلكترونية خطوة هامة لجذب 30 مليون سائح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"ملكة القطن" يحصد جائزتين في مهرجان ديربان السينمائي الدولي

بوستر فيلم ملكة القطن
بوستر فيلم ملكة القطن
سعيد فراج

واصل الفيلم السوداني ملكة القطن للمخرجة سوزانا ميرغني رحلته الناجحة في المهرجانات السينمائية العالمية، حيث حصد جائزتي أفضل فيلم روائي طويل وجائزة نقابة المونتيرين في جنوب أفريقيا لأفضل مونتاج ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان ديربان السينمائي الدولي، وذلك بعد أيام من مشاركته في مهرجان عمّان السينمائي الدولي.

تضاف الجائزتان إلى سلسلة النجاحات التي حققها الفيلم منذ عرضه العالمي الأول في أسبوع النقاد بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث حصد بعدها جائزة الجمهور في مهرجان الدوحة السينمائي خلال عرضه العربي الأول، وجائزة ألكسندر الذهبي "ثيو أنجيلوبولوس" لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان سالونيك السينمائي الدولي، وجائزة TV5 Monde لأفضل فيلم روائي طويل أول في أيام قرطاج السينمائية، والجائزة الكبرى في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان (FIFDH)، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأفلام العربية والأفريقية في السنوات الأخيرة.

فيلم ملكة القطن 

في قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، ترعرعت نفيسة على قصص بطولية عن محاربة المستعمرين البريطانيين ترويها لها جدتها، ربة القرية "الست". ولكن عندما يصل رجل أعمال شاب من الخارج بخطة تنمية جديدة وقطن مُعدّل وراثيًا، تصبح نفيسة محور صراع سلطة لتحديد مستقبل القرية. تستيقظ نفيسة على قوتها، وتنطلق لإنقاذ حقول القطن - ونفسها. لكن لن تعود هي ولا مجتمعها كما كان.

ملكة القطن إنتاج مشترك بين شركات Strange Bird GmbH الألمانية، وJip Film Verleih، وStorming Donkey Productions؛ وManeki Films الفرنسيين؛ وPhilistine Films الفلسطينية؛ وفيلم كلينك وMAD Solutions المصريتان؛ وقطر؛ والمملكة العربية السعودية. وتتولى شركة التوزيع MAD Distribution مهام توزيعه في العالم العربي بالتعاون مع Film Clinic Indie Distribution. 

فيلم "ملكة القطن" من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتصوير فريدا مرزوق، مديرة التصوير السينمائية ذات الإنتاج الغزير التي عملت في فيلم "سماء بلا أرض" الذي افتتح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي هذا العام.

أما الموسيقى التصويرية فهي من تأليف أمين بوحافة، الملحن الذي عَمِل في "عائشة لا تستطيع الطيران" و"كان ياما كان في غزة" المتنافسين على جائزة مهرجان كان؛ ومونتاج أمبارو ميخياس، وسيمون بلاسي، وفرانك مولر. وبطولة مهاد مرتضى، رابحة محمد محمود، طلعت فريد، حرم بشير، محمد موسى، وحسن محي الدين.

الفيلم من إنتاج كارولين دوب وديدار دومهري، بمشاركة آن ماري جاسر، أسامة بواردي، جيسيكا خوري، محمد حفظي، علاء كركوتي، ماهر دياب، جوتا فيت، جوليا آي بيترز، ستيفاني بلاتنر، سوزانا ميرغني، جوردون سبراج، مايكل أرنون، ولورين ديتريش، بالإضافة إلى المنتجون التنفيذيون ألكسندر فونك ورشا أبو الريش.

الفيلم السوداني ملكة القطن سوزانا ميرغني مهرجان ديربان السينمائي مهرجان عمّان السينمائي مهرجان عمّان السينمائي الدولي فيلم ملكة القطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

تنسيق الجامعات

رابط التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

حسين عموته

عموتة يحسم موقف الأهلي من صفقة حامد عبد الله.. وقرار مفاجئ بشأن التدعيمات الصيفية

ترشيحاتنا

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشرات

وزير المالية

وزير المالية: إطلاق صندوق يطرح أدوات استثمار للمصريين بالخارج خلال العام المقبل

خلال المبادرة

ننشر تفاصيل مبادرة البنك المركزي لتحديث بيانات المصريين بالخارج في البنوك

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد