100 حلقة.. التليفزيون المصري ينتج مسلسل مذبحة القلعة

يواصل فريق عمل مسلسل "مذبحة القلعة" تصوير المشاهد الأخيرة من العمل، الذي ينتج لصالح قطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري، وذلك تمهيدًا للانتهاء من عمليات التصوير بالكامل خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للدخول في مراحل المونتاج والتجهيز للعرض.

تفاصيل مسلسل مذبحة القلعة

ومن جانبه، أكد محمود صلاح، بطل العمل، أن أسرة المسلسل أوشكت على الانتهاء من التصوير، موضحًا أنه لم يتبقَّ سوى يوم تصوير واحد فقط، وبعده سيتم إسدال الستار على جميع مشاهد المسلسل، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا المشروع الذي يقدم تجربة مختلفة في الدراما المصرية.

وأضاف محمود صلاح أن مسلسل "مذبحة القلعة" ينتمي إلى نوعية الميكرودراما، وهي من التجارب الدرامية الحديثة التي تعتمد على تقديم أحداث مكثفة وسريعة الإيقاع، مشيرًا إلى أن العمل يتكون من 100 حلقة، وتبلغ مدة الحلقة الواحدة نحو دقيقتين أو أقل، وهو ما يمنح المشاهد تجربة مشاهدة سريعة ومليئة بالأحداث، مع الحفاظ على الترابط الدرامي بين الحلقات.