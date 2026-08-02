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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أيام عمان لصنّاع الأفلام تمنح 23 جائزة لـ19 مشروعاً سينمائياً

أيام عمان لصنّاع الأفلام
أيام عمان لصنّاع الأفلام
محمد نبيل

اختتمت الدورة الجديدة من "أيام عمّان لصنّاع الأفلام"، الذراع المهني والصناعي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم، فعالياتها بعد ستة أيام حافلة بورش عمل متخصصة وجلسات نقاش ومنصات لتسويق المشاريع السينمائية.
 

حصدت المشاريع المختارة جوائز نقدية وعينية متنوعة قُدمت شركاء المهرجان، وتولّت لجنة تحكيم رفيعة المستوى مهمة اختيار المشاريع الفائزة، ضمّت كلاً من: المخرجة الإسبانية أفلينا برات، والمخرج المصري أيمن الأمير، والمخرجة الأردنية رند بيروتي، والمنتج الكويتي طلال المهنّا، والمخرج التونسي مهدي البرصاوي.
 

في حفل توزيع الجوائز، قالت مديرة المهرجان ندى دوماني: "مستقبل السينما العربية يُرسَم بالجرأة على سرد قصص صادقة، وبوجود بيئة مؤاتية مستعدة لدعمها، ونحن في مهرجان عمّان السينمائي الدولي سعداء لمساهمتنا في ذلك".
 

من جهته، أضاف بسام الأسعد، مدير قسم الصناعة والابتكار والشراكات الاستراتيجية: "كلّ مشروع احتفلنا به هذا الأسبوع بدأ كفكرة اختار أحدهم أن يؤمن بها. دورنا في أيام عمّان لصنّاع الأفلام هو خلق الفرص وبناء العلاقات التي تتيح لهذه القصص أن تُروى. تهانينا لكل صانع أفلام وثق بنا في مسيرته".
 

جوائز لجنة التحكيم:
قيّمت لجنة التحكيم المشاريع المتنافسة ضمن ثلاث فئات: خمسة مشاريع أولى لمخرجين أردنيين في مرحلة التطوير، وعشرة مشاريع عربية في مرحلة التطوير، وخمسة مشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج. حيث مُنحت جوائز نقدية وعينية دعماً للمواهب السينمائية العربية الصاعدة وعلّقت اللجنة قائلة: "هيئة التحكيم واجهت رؤى جديدة، وخيارات جريئة، وجماليات لافتة، ونحن ممتنون لهذا الامتياز الذي أتاح لنا التعرف على مثل هذه المشاريع المميزة".
 

وجاءت نتائج الجوائز على النحو التالي:
1- مشاريع أولى لمخرجين أردنيين في مرحلة التطوير:
بس بيناتنا، أوكي؟، إخراج حياة أبو سمرة فاز بجائزة نقدية بقيمة 7,000 دولار أمريكي مقدّمة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.
أم العبد، إخراج حمزة حميدة فاز بجائزة نقدية بقيمة 5,000 دولار أمريكي مقدّمة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي - أوّل فيلم.
بس بيناتنا، أوكي؟، إخراج حياة أبو سمرة فاز بجائزة عينية لخدمات الإنتاج مقدّمة من سليت لخدمات الإنتاج.

2-  مشاريع عربية في مرحلة التطوير
قصر نظر، إخراج أمجد الرشيد من الأردن، فاز بجائزة نقدية بقيمة 7,000 دولار أمريكي مقدّمة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.
العساس، إخراج مهند الأمين من ليبيا، فاز بجائزة نقدية بقيمة 7,000 دولار أمريكي مقدّمة من بنك الأردن والكويت.
الرحلة الأخيرة، إخراج زياد كلثوم من سوريا، فاز بجائزة نقدية بقيمة 5,000 دولار أمريكي مقدّمة من أوليفوود.
رقصني، إخراج ليلى بسمة من لبنان، فاز بجائزة عينية للتطوير والاستشارة لمدة عام مقدّمة من EKLAT.
ذكرني أن أنسى، إخراج لمى جمجوم من المملكة العربية السعودية، فاز بجائزة عينية للاستشارة القصصية مقدّمة من قافلة ما بين سينمائيات.

3- مشاريع عربية في مرحلة ما بعد الإنتاج
بعد ثلاثة أعوام من اللون الأخضر، إخراج الأيهم علي وعمرو شعشوع من سوريا، فاز بجائزة نقدية بقيمة 7,000 دولار أمريكي مقدّمة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.
أنا قادم يا إمام، إخراج حسن صبري من العراق، فاز بجائزة نقدية بقيمة 5,000 يورو مقدّمة من IEFTF.
أسطورة محمود، إخراج ميار حمدان وشيماء التميمي من قطر، فاز بجائزة عينية لتصميم الصوت والمزج مقدّمة من يونيسون ستوديو.
أنا قادم يا إمام، إخراج حسن صبري من العراق، فاز بجائزة عينية لتصحيح الألوان وطباعة النسخة الرقمية السينمائية (DCP) مقدّمة من رم بيكتشرز.
بعد ثلاثة أعوام من اللون الأخضر، إخراج الأيهم علي وعمرو الشعشوع من سوريا، فاز بجائزة عينية تشمل خدمات استشارية وعضوية لمشروع وثائقي مقدّمة من الجمعية الأوروبية للأفلام الوثائقية.

جوائز السوق
كجزء من السوق، شارك صانعو الأفلام في لقاءات فردية مع خبراء بارزين في الصناعة وممولين ومنتجين، قدّموا خلالها مشاريعهم للحصول على جوائز نقدية وعينية التي اختارها الممولون المشاركون بنفسهم.

جاءت نتائج الجوائز على النحو التالي:
الرحلة الأخيرة، إخراج زياد كلثوم من سوريا، فاز بجائزة نقدية بقيمة 10,000 دولار أمريكي لمشروع روائي طويل قيد التطوير مقدّمة من ART.
بين بيوت، إخراج راية شعبان من الأردن، وذكرني أن أنسى إخراج لمى جمجوم من المملكة العربية السعودية فازوا بجائزة عينية للاستشارة في الكتابة لمشروع قيد التطوير مقدّمة من ألكسندرا فيتس.
بس بيناتنا، أوكي؟، إخراج حياة أبو سمرة من الأردن، فاز بجائزة عينية لمشروع أردني قيد التطوير لحضور مهرجان سيني ميد مقدّمة من المعهد الفرنسي ومهرجان سيني ميد.
مينا، إخراج ماري روز إسطا من لبنان، فاز بجائزة عينية تشمل إقامة كتابة سيناريو في تونس واستشارة تطوير للسيناريو لمشروع قيد التطوير مقدّمة من MASNA3.
أنا قادم يا إمام، إخراج حسن صبري من العراق، فاز بجائزة عينية لتصميم الصوت والمزج لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج مقدّمة من أكوزماتكس.
مينا، إخراج ماري روز إسطا من لبنان، وClose Rose, Close، إخراج رولان حسن، من المملكة العربية السعودية، فازوا بجائزة عينية للاستشارة في السيناريو لمشروع قيد التطوير مقدّمة من أليورينغ موشن.
بعد ثلاثة أعوام من اللون الأخضر، إخراج الأيهم علي وعمرو الشعشوع من سوريا، وبين بيوت، إخراج راية شعبان من الأردن، فازوا بجائزة عينية تشمل ثلاث جلسات استشارية لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج مقدَّمة من ويند سينما.
للسنة الأولى، وبالشراكة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، منح المهرجان مشروعاً أردنياً قصيراً في مرحلة التطوير جائزة قدرها 5,000 دينار أردني، بعد تقديمه أمام لجنة تحكيم ضمّت ماركو أورسيني وطارق أبو لغد وسجى كيلاني. والمشروع الفائز هو: سبع جمالك بحملك من إخراج مرح صهيب.

أيام عمّان لصنّاع الأفلام عمان مهرجان عمان

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