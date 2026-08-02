هل جهازك في القائمة؟ سامسونج تختبر تحديث One UI 9.0 على 49 جهازًا!

على الرغم من أن برنامج النسخة التجريبية العامة من تحديث One UI 9.0 يقتصر على سلسلة هواتف Galaxy S26 ، إلا أن سامسونج تُجري اختبارات مكثفة للنسخة القادمة على عشرات الأجهزة. تضم القائمة 49 جهازًا، بما في ذلك العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الاقتصادية.
لا يعني هذا بالضرورة أن أجهزة جالاكسي هذه ستتلقى نسخة تجريبية من واجهة المستخدم One UI 9.0 أو أنها ستتلقى التحديث المستقر بشكل أسرع. عادةً ما تبدأ سامسونج باختبار البرامج الثابتة الجديدة قبل أسابيع أو أشهر لضمان إصدار التحديثات في الوقت المناسب. وبهذه الطريقة تتمكن الشركة من التوسع بسرعة بمجرد إطلاق التحديث المستقر.
إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك يخضع لاختبار تحديث One UI 9.0، فمن المرجح أن يتلقى التحديث في الوقت المحدد، أو قد يحالفك الحظ بتلقيه مع الطرازات المميزة. راجع القائمة لمعرفة ما إذا كان جهازك مدرجًا فيها.
تجري سامسونج اختبارات داخلية على واجهة المستخدم One UI 9.0 على هذه الأجهزة
سلسلة جالاكسي إس
جالاكسي إس 25
جالاكسي إس 25+
جالاكسي إس 25 ألترا
جالاكسي إس 25 إف إي
جالاكسي إس 24
جالاكسي إس 24+
جالاكسي إس 24 ألترا
جالاكسي إس 24 إف إي
جالاكسي إس 23
جالاكسي إس 23+
جالاكسي إس 23 ألترا
جالاكسي إس 23 إف إي
سلسلة هواتف جالاكسي زد
جالاكسي زد فولد 7
جالاكسي زد فليب 7
جالاكسي زد فولد 6
جالاكسي زد فليب 6
جالاكسي زد فولد 5
جالاكسي زد فليب 5
سلسلة جالاكسي A
جالاكسي A57
جالاكسي A37
جالاكسي A27
جالاكسي A17
جالاكسي A07
جالاكسي A56
جالاكسي A36
جالاكسي A26
جالاكسي A16
جالاكسي A55
جالاكسي A35
جالاكسي A25
جالاكسي A15 5G
جالاكسي A54
جالاكسي A34
جالاكسي A24
سلسلة جالاكسي إم
جالاكسي إم 35
جالاكسي إم 56
جالاكسي إم 34
سلسلة أجهزة Galaxy Tab
جهاز Galaxy Tab S11
جهاز Galaxy Tab S11 Ultra
جهاز Galaxy Tab S10+
جهاز جالاكسي تاب إس 10 ألترا
جالاكسي تاب إس 10 إف إي
جهاز Galaxy Tab S10 FE+
جهاز Galaxy Tab S10 Lite
جهاز جالاكسي تاب إس 9
جهاز Galaxy Tab S9+
جهاز Galaxy Tab S9 Ultra
جهاز Galaxy Tab A11
جهاز Galaxy Tab S6 Lite
من المرجح أن تواصل سامسونج إجراء اختبارات داخلية على المزيد من أجهزة جالاكسي. سنحاول تحديث القائمة عندما نجد تحديثات جديدة للبرامج الثابتة على خادم الاختبار.
أما بالنسبة لبرنامج One UI 9.0 التجريبي المتاح للجمهور، فهو يقتصر حاليًا على سلسلة هواتف Galaxy S26. لا يوجد تأكيد رسمي حول إمكانية توسيعه ليشمل أجهزة أخرى، لكن تشير التقارير الأخيرة إلى أن البرنامج التجريبي قد يُتاح قريبًا لسلسلة هواتف Galaxy S25.