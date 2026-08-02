«التعليم»: فتح باب التقديم للعمل كـ«مُعلم متدرب» بالمدارس المصرية اليابانية لمدة 15 يومًا

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم للعمل كـ”معلم متدرب” داخل المدارس المصرية اليابانية لمدة تتراوح بين عام دراسي وعامين، بما يتيح للمتدربين اكتساب الخبرات العملية والتأهيل التربوي وفق فلسفة التعليم الياباني.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأحد إلى أن البرنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام حديثي التخرج، من سن 21 إلى 23 عامًا، للانخراط في بيئة تعليمية متطورة، واكتساب خبرات مهنية وتربوية عملية، بما يسهم في إعدادهم للعمل التربوي بكفاءة واحترافية، وفق أحدث المعايير المعتمدة في إعداد المعلمين.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يأتي في إطار جهودها في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية الشابة، من خلال نموذج متكامل يجمع بين التدريب العملي والتأهيل التربوي، بما يسهم في إعداد معلمين مؤهلين يمتلكون الكفاءة المهنية والمهارات التربوية، ويواكبون أحدث الاتجاهات والممارسات في تطوير العملية التعليمية، بما يدعم توجه الوزارة نحو بناء كوادر تعليمية قادرة على مواصلة تطوير المنظومة التعليمية.

كما تؤكد الوزارة أن اختيار المتقدمين سيتم وفق معايير دقيقة تقيس الكفاءة، والدافعية لممارسة مهنة التعليم، والقدرة على الإبداع في أداء المهام التربوية، على أن يخضع المعلم المتدرب لبرنامج متكامل للتدريب والتأهيل، يتضمن تدريبًا عمليًا، ودعمًا فنيًا وأكاديميًا مستمرًا، داخل بيئة تعليمية تفاعلية ومحفزة، بما يُكسبه المهارات والمعارف اللازمة، ويؤهله ليصبح معلمًا متميزًا قادرًا على أداء مهامه التعليمية بكفاءة وفاعلية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم إلكترونيًا اعتبارًا من اليوم الاحد الموافق 2 أغسطس 2026 ولمدة 15 يومًا، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://ejsadmpa.moe.gov.eg/ .

ومن المقرر أن يخضع المتقدمون لمراحل تقييم فنية وشخصية دقيقة، تهدف إلى قياس الكفاءة المهنية، والقدرات الشخصية، والاستعداد للعمل وفق فلسفة المدارس المصرية اليابانية، بما يضمن اختيار أفضل العناصر المؤهلة للانضمام إلى منظومة المدارس.

وتدعو الوزارة الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق إلى التقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، خلال الفترة المحددة، مؤكدةً حرصها على استقطاب الكفاءات الشابة المؤهلة للإسهام في تطوير العملية التعليمية.