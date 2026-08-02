شائعة على مواقع التواصل تشعل أزمة سبتة.. كيف تحولت رسالة متداولة إلى موجة هجرة غير مسبوقة؟

كشفت صحيفة "إلباييس" الإسبانية تفاصيل الأزمة التي شهدتها مدينة سبتة الإسبانية، بعدما تسببت شائعة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي في اندفاع آلاف المهاجرين نحو المدينة خلال ساعات.

ووفقًا للصحيفة، بدأت القصة مع انتشار معلومات تزعم فتح معبر "باب سبتة" بالكامل أمام الراغبين في العبور إلى الأراضي الإسبانية، وهو ما دفع أعدادًا كبيرة من الشباب المغاربة إلى التوجه نحو الحدود.

وخلال وقت قصير، نقلت المركبات مئات الشبان، بينهم قاصرون، من مدينة الفنيدق والمناطق المجاورة إلى المعبر الحدودي، بينما حاول آخرون الوصول إلى سبتة سباحة، لتتحول الحركة إلى واحدة من أكبر موجات الهجرة التي شهدتها المدينة منذ أزمة عام 2021.

وأشارت "إلباييس" إلى أن مدينة سبتة، الواقعة على الساحل الشمالي للمغرب، وجدت نفسها أمام تدفق غير مسبوق للمهاجرين، ما وضع السلطات الإسبانية أمام تحدٍ أمني وإنساني كبير.