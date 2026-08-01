رئيس وزراء إسبانيا ينتقد غياب التضامن الأوروبي مع بلاده

انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم /السبت/، ما وصفه بغياب التضامن الأوروبي الكافي مع بلاده خلال أزمة سبتة، معتبرًا أن مواقف بعض الدول تأثرت بـ "الأحكام المسبقة والمعلومات المضللة والهجمات ذات الدوافع السياسية".

وجاءت تصريحات سانشيز في رسالة بعث بها، اليوم/ السبت/، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد دخول نحو 50 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة خلال يوم واحد، بحسب تقرير نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وقال سانشيز إن غالبية دول الاتحاد الأوروبي أبدت دعمها وتضامنها مع إسبانيا وعرضت تقديم المساعدة، بينما اختارت دول أخرى مهاجمة مدريد والمطالبة باستبعادها مؤقتًا من منطقة شنجن.

ودافع سانشيز عن أداء بلاده في حماية الحدود، مؤكدًا أن إسبانيا تملك، استنادًا إلى بيانات وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس"، واحدة من أقل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي قابلية للاختراق.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، في ظل الظروف الدولية الراهنة، لا يستطيع تحمل ما وصفه بـ "ردود الفعل الأنانية والاستقطابية وغير القانونية".

وتأتي الرسالة في وقت تتعرض فيه الحكومة الإسبانية لانتقادات من حكومات وأحزاب محافظة ويمينية بسبب خطتها لتسوية أوضاع نحو 500 ألف شخص يقيمون في إسبانيا من دون تصاريح قانونية.

وتدافع مدريد عن الخطة باعتبارها تشمل أشخاصًا يعيشون ويعملون بالفعل داخل البلاد، وينبغي منحهم حقوقًا اجتماعية وقانونية. في المقابل، ترى أطراف أوروبية يمينية أن هذه الخطوة قد تشجع على مزيد من الهجرة غير النظامية.