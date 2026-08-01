مصر فخورة بكم.. 7 رسائل من وزير التعليم لأوائل الثانوية العامة أثناء تكريمهم

كرم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك تقديرًا لما حققوه من تفوق علمي مشرف، وتأكيدًا على اهتمام الدولة برعاية النماذج المتميزة من أبنائها، وتحفيزهم على مواصلة مسيرة النجاح والإبداع بما يسهم في بناء مستقبل الوطن.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكريم أوائل الثانوية العامة يأتي تقديرًا لما بذله الطلاب من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، مشيرًا إلى أن تفوقهم يمثل نموذجًا يُحتذى به في الإصرار والالتزام والسعي نحو التميز.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال لقائه بأوائل الثانوية العامة، أن وصولهم إلى هذه المكانة المتميزة لم يكن ثمرة جهد عام واحد، وإنما هو حصيلة اثني عشر عامًا من الجد والاجتهاد والانضباط والمثابرة والتضحية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بأكملها تفخر بما حققوه وتحرص على تكريمهم تقديرًا لما بذلوه من جهد حتى وصلوا إلى هذا الإنجاز المستحق.

وأشار الوزير إلى أن الثانوية العامة ليست نهاية الطريق، بل هي بداية مرحلة جديدة من النجاح والتميز، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا التفوق يتطلب استمرار الاجتهاد والتركيز والسير على النهج نفسه، حتى يواصلوا تحقيق النجاحات في مسيرتهم العلمية والعملية.

وأضاف الوزير أن أوائل الثانوية العامة يمثلون قدوة لزملائهم وللأجيال القادمة، وأن الكثير من الطلاب ينظرون إليهم باعتبارهم نموذجًا يحتذى به، سواء في الاجتهاد أو السلوك أو الالتزام، مؤكدًا أن تصرفاتهم وإنجازاتهم ستظل محل اهتمام وإعجاب، وهو ما يضاعف من مسئوليتهم في الحفاظ على هذه الصورة المشرفة.

وقال الوزير: "إننا جميعًا نفخر بكم، ومصر كلها فخورة بما حققتموه، وأنتم اليوم تحملون مسؤولية كبيرة تجاه وطنكم، فأنتم تمثلون نموذجًا للشباب المصري القادر على التفوق والنجاح، لقد أثبتم أن بالإرادة والعمل الجاد يمكن تحقيق الأهداف، وأنتم أبطال حقيقيون، ونتطلع إلى أن تواصلوا هذا التميز وأن تسهموا بعلمكم وجهدكم في بناء مستقبل وطنكم".

كما أكد الوزير دعمه الكامل لطموحاتهم، ومتابعتهم لمواصلة رحلة التفوق، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل تطوير منظومة التعليم وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة تُمكّن الطلاب من تحقيق طموحاتهم، وتؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد الوزير أن العالم يشهد في الوقت الراهن تحولات متسارعة في طبيعة الوظائف ومتطلبات سوق العمل، في ظل الثورة التكنولوجية التي جعلت التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبرمجة وعلوم البيانات عناصر رئيسية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن كبرى الشركات والمؤسسات العالمية أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، الأمر الذي يحتم على الطلاب اكتساب المهارات الرقمية والاستعداد المبكر لمتطلبات المستقبل.

كما أوضح الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإتاحة فرص تعليمية وتدريبية متقدمة في مجالات البرمجة والتكنولوجيا، بما يمنح الطلاب خبرات عملية تؤهلهم للمنافسة، داعيًا إياهم إلى استثمار هذه الفرص، ومواصلة التعلم الذاتي، وتنمية مهاراتهم التقنية، والاقتداء بزملائهم الذين حرصوا على تطوير قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مستوى التعليم وجودته، وأصبحت تقدم برامج أكاديمية وبحثية تضاهي العديد من الجامعات العالمية، مؤكدًا أن مصادر المعرفة والعلم أصبحت اليوم أكثر إتاحة من أي وقت مضى من خلال المكتبات الرقمية والمنصات التعليمية وقواعد البيانات العلمية، وهو ما يتيح للطلاب فرصًا واسعة للاطلاع والتحصيل العلمي.

وأضاف الوزير أن الجامعات المصرية تزخر بنماذج علمية وأكاديمية مشرفة، وأن التميز لم يعد مرتبطًا بإمكانات المؤسسة التعليمية بقدر ارتباطه بجدية الطالب واجتهاده واستثماره لما هو متاح من موارد، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مبرر أمام أي دارس للتقصير في طلب العلم، وأن الجهد الشخصي والحرص على التعلم المستمر هما العاملان الأساسيان اللذان يميزان الطالب المتفوق عن غيره.

كما استقبل الوزير أولياء أمور الطلاب أوائل الثانوية العامة، معربًا عن أسمى آيات الشكر والتقدير ، مؤكدًا أن ما حققه أبناؤهم من تفوق هو ثمرة سنوات طويلة من الدعم والمتابعة والتضحية، قائلًا: "أنتم الأبطال الحقيقيون خلف هذا النجاح، فقد تحملتم المسؤولية، وساندتم أبناءكم في كل خطوة، وكان دعمكم المستمر هو الركيزة الأساسية التي أوصلتهم إلى هذا الإنجاز المشرف، وهذا التكريم هو تكريم لكم أيضًا، تقديرًا لما بذلتموه من جهد وإخلاص في تربية أبنائكم ورعايتهم حتى وصلوا إلى هذه اللحظة المميزة.

وأكد الوزير، في ختام اللقاء، أن الانتماء إلى الوطن والاعتزاز بالهوية الوطنية يمثلان قيمة راسخة وأحد أهم مرتكزات بناء الشخصية المصرية، مشددًا على ضرورة ترسيخ هذه المبادئ في نفوس الأجيال الجديدة، موضحًا أن قوة المجتمع المصري تكمن في تماسكه ووحدته، وأن جميع أبنائه يجمعهم هدف واحد يتمثل في خدمة الوطن والدفاع عنه، بعيدًا عن أي اختلافات أو انقسامات، مؤكدًا أن الاعتزاز بالأسرة والمجتمع والوطن مسئولية مشتركة، وأن كل مواطن مصري يؤدي دورًا وطنيًا أصيلًا في دعم استقرار الدولة وصون مقدراتها.

وخلال اللقاء استمع السيد الوزير باهتمام إلى الطلاب أوائل الثانوية العامة، حيث أدار معهم حوارًا مفتوحًا تناول رحلة تفوقهم الدراسي والعوامل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، كما اطلع على تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية خلال المرحلة الجامعية المقبلة.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن رغباتهم في الالتحاق بعدد من الكليات، من بينها الطب والهندسة والحقوق والألسن والإعلام والسياسة والاقتصاد، إلى جانب اهتمام عدد منهم بدراسة تخصصات البرمجة وعلوم البيانات والتكنولوجيا، مؤكدين تطلعهم إلى الإسهام في بناء مستقبل الوطن من خلال التميز العلمي والمهني.

كما أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم للسيد الوزير على هذا التكريم، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، كما عبروا عن إدراكهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم باعتبارهم نماذج مشرفة للشباب المصري، ووجهوا الشكر والتقدير إلى أسرهم ومعلميهم الذين كان لهم، بعد توفيق الله، الدور الأكبر في تحقيق هذا التفوق.

كما قدم عدد من الطلاب الأوائل نصائح لزملائهم والأجيال المقبلة، مؤكدين أن تنظيم الوقت، والاجتهاد، ووضع أهداف واضحة، والالتزام بخطة دراسية متوازنة، جميعها تمثل ركائز أساسية لتحقيق النجاح والتفوق الدراسي.

جاءت احتفالية التكريم بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير للمبادرات الرئاسية وشؤون تطوير المناهج، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقييم التربوي، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والأستاذة نادية عبدالله مستشار الوزير لشؤون المعلمين.