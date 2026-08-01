زلزال 4.7 ريختر يضرب كوماموتو اليابانية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت شدته 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم السبت، منطقة "كوماموتو" في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم يتم إصدار تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الهزة الأرضية.

وكان زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر قد ضرب، في وقت سابق اليوم، منطقتي "أماكوسا" و"أشيكيتا" في محافظة "كوماموتو".

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.