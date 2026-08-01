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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أولياء أمور متظلمو الثانوية العامة يطالبون التعليم بإعلان "الأسئلة ونماذج الإجابة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

عبرت فاطمة فتحي منسق جروب حوار مجتمعي تربوي ومؤسس ائتلاف “تعليم بلا حدود”، عن استياءها الشديد من تعمد وزارة التربية والتعليم إخفاء "كراسات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 و نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2026 عن الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2026.

وقالت: ليه كراسة الاسئلة ونموذج الإجابة سر من الأسرار الكونية اللي الوزارة بتعتبره حرز لا احد يطلع عليه، احنا لو مطلعناش على ورق الاجابة ودخلنا التظلمات اللي حجزناها مش هنثبت حقنا.

وأضافت: مش دخلنا الامتحان وخلص من حقي اعرف الإجابة ، وعشان نوصل لليقين لازم المعلومة تبقي واضحة قدامنا.

كما اتفقت معها منى أبو غالي أدمن جروب حوار مجتمعي تربوي قائلة: ابسط حق للطالب نموذج الإجابة وده مطلب مشروع ومنطقي ومنعا للشك ومنعا لزيادة الفجوة وعدم الثقة.

من جانبها قالت أماني الشريف مؤسس اتحاد المدارس التجريبية: “الطلاب في تخبط لأن حتى لما بيعملوا تظلم مش عارفين بيصححوا ايه وكان المفروض يتاح وقت التظلم على الأقل،  وعلى فكره ده كان السبب في تشكك الكثير أن اصلا نماذج الاجابة غلط ومن حقنا نشوف الاسئلة وهل متطابقه بالفعل مع الاجابات ولا لأ”.

تظلمات الثانوية العامة 2026 

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بدء تلقى التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2025 / 2026؛ اعتباراً من الخميس الموافق 30 يوليو 2026 لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026.

وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط واجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالى:

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2026

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي الذي يبدأ من غدا الخميس 30 يوليو 2026:⁠
‎‏ https://tazalom.emis.gov.eg 

الإجراءات المتبعة أثناء تظلمات الثانوية العامة 2026

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة

- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

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