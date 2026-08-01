خالد أبو غريب : شرف كبير أتعاون مع يسرا.. والست لما مفاجأة

أعرب المخرج خالد أبو غريب، عن فخره بالتعاون مع الفنانة يسرا، في فيلم الست لما، المنتظر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد أبو غريب، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إنه ينتظر أن يتم طرح فيلم الست لما، قريبا وعلى الأرجح في منتصف الشهر الجاري.

وتابع خالد أبو غريب: «فخر وشرف كبير ليا التعاون مع النجمة يسرا واني أكون جزء في تاريخها وكامل النجوم في الفيلم»، مؤكدا أن فيلم الست لما سيكون مفاجأة للجمهور سيسعدون بها.

أبطال فيلم الست لما

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في اطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

فيلم الست لما

وتدور قصة «الست لما» حول دينا الكردي، التي تدير مركزًا لتمكين المرأة، وتطلق حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم السيدات ومواجهة التعنت أو غياب التفاهم في الحياة الزوجية، لتثير الحملة جدلًا كبيرًا في الشارع بين مؤيدين ومعارضين، ما يضع بطلة العمل في العديد من المواقف والتحديات.