تنفيذ 404 قرارات إزالة للتعديات على أملاك الدولة في قنا

أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أشرف أنور أمين تنفيذ ٤٠٤ قرارات إزالة للتعديات بمختلف أنحاء مركز ومدينة قنا، خلال الموجة ٢٩ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وفرض هيبة القانون.

وقال أمين، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /السبت/، إنه تم تنفيذ ٣٨٠ قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة تم خلالها استرداد ٨٤ ألفا و٩٣٠ من تلك الأراضي، وتنفيذ ٢٤ قرار إزالة لتعديات واقعة على الأراضي الزراعية تم من خلالها استرداد ٥٠ فدانا؛ وذلك ضمن فعاليات الموجة ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية أنه تم تنفيذ ٧ قرارات إزالة تم رصدها من خلال وحدة التغييرات المكانية وتم استرداد ١٢٠ مترا مربعا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع التعديات، مؤكدا أن هناك متابعة دقيقة من كافة الإدارات المعنية برصد أية تعديات جديدة والتعامل الفوري معها.

هاخ/ أ غ أ