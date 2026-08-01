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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: القاهرة تتحرك بمسؤولية وطنية وقومية تجاه القضية الفلسطينية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر كانت وما زالت الطرف الأكثر حرصًا على وقف نزيف الدم، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، وتهيئة المناخ لاستئناف المفاوضات، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك بمسؤولية وطنية وقومية بعيدًا عن أي حسابات ضيقة، وهو ما أكسبها ثقة المجتمع الدولي وجعلها الطرف الرئيسي في جميع جهود الوساطة.

دعم القضية الفلسطينية

وأوضح  أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدور المصري في جهود التهدئة بقطاع غزة تمثل اعترافًا دوليًا جديدًا بالمكانة المحورية التي تتمتع بها الدولة المصرية، وبنجاح الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة أحد أكثر الملفات الإقليمية تعقيدًا، انطلاقًا من ثوابت راسخة تهدف إلى حماية الأمن القومي المصري ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن بدء جولة جديدة من الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب يمثل فرصة حقيقية يجب استثمارها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة، مشددًا على أن نجاح هذه الجهود يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف ودعمًا دوليًا للمسار الذي تقوده مصر.

السلام العادل والشامل

واختتم النائب سمير الخولي تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية ستواصل أداء دورها التاريخي والإنساني بكل مسؤولية، وستظل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، انطلاقًا من إيمانها بأن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الدائم في الشرق الأوسط.

غزة البرلمان النواب مجلس النواب القضية الفلسطينية

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