أحمد الشحات: الدور المصري في الوساطة يحظى بثقة الأطراف.. والقاهرة تتحرك لحماية مسار القضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد الشحات، استشاري الأمن الإقليمي والدولي، إن الدور المصري في الوساطة بشأن القضية الفلسطينية يحظى بقبول واسع من مختلف الأطراف، لافتاً إلى أن ذلك يرجع إلى ثبات الموقف المصري ووضع القاهرة للقضية الفلسطينية ضمن أولويات تحركاتها السياسية والخارجية.

مسار القضية الفلسطينية

وأضاف الشحات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن مصر تحركت خلال الفترة الماضية بشكل مكثف؛ للحفاظ على مسار القضية الفلسطينية ومنع ابتعادها عن أهدافها الأساسية، وذلك من خلال اتصالات مستمرة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

أهمية الدور الأمريكي

وأوضح أن القاهرة أدركت أهمية الدور الأمريكي في التأثير على مجريات الأزمة، باعتبار واشنطن طرفاً قادراً على ممارسة ضغوط على إسرائيل لدفعها نحو الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات المطروحة.

تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

وأكد الشحات أن استمرار التحركات المصرية يمثل ضمانة مهمة للحفاظ على مسار التهدئة، ودعم فرص الوصول إلى حل سياسي شامل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.