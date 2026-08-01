فلسطين تعلن فتح باب التسجيل لمنح جامعة الأزهر في مصر

أعلنت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين فتح باب التسجيل أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية من دفعات 2024/2025 و2025/2026، للتقدم إلى المنحة الدراسية المقدمة من مشيخة الأزهر الشريف للدراسة في جامعة الأزهر بمصر.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح فقط للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية من مواليد 2006 و2007 و2008، ممن حصلوا على مجموع 90% فأكثر، سواء في القسم العلمي أو الأدبي.

المعاهد الأزهرية في فلسطين تعلن فتح التسجيل لمنح جامعة الأزهر

وأكدت أن التسجيل يتم من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للمنحة، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل هو الساعة 12 منتصف ليل غد السبت الموافق 1 أغسطس 2026، وبعدها سيتم إغلاق باب التقديم.

وشددت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين على أن التسجيل يقتصر على الترشح للحصول على المنحة الدراسية فقط، ولا يرتبط بإجراءات السفر، مؤكدة أنه لا توجد أي علاقة لإدارة المعاهد أو لمشيخة الأزهر الشريف بترتيبات سفر الطلاب.

وأضافت أن فتح باب التسجيل يأتي في إطار الحفاظ على حقوق الطلاب وإتاحة الفرصة لهم للتقدم والاستفادة من المنحة وفقًا للضوابط والشروط المعلنة.