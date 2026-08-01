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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تبسيط الإجراءات.. محافظ الجيزة يتابع نتائج جهود إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من فحص طلبات المواطنين الخاصة بتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.

وذلك خلال اجتماع لمتابعة معدلات الإنجاز وموقف إنهاء الطلبات موجهاً بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للبت في ٧٧٧ طلبًا متبقيًا.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، حرص المحافظة على تسريع وتيرة العمل بملف التقنين بما يتيح للمواطنين استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم في إطار القانون، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل ٢٠ لجنة للمعاينة والتسعير بواقع لجنة لكل حي ومركز ومدينة مع دعمها بالكوادر الفنية والمتخصصة اللازمة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق مستهدفات الدولة في استرداد حقوقها، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين وفقًا للضوابط القانونية.

ووجّه المحافظ، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال اللجان، والتأكد من وجود إشغال فعلي للأراضي محل طلبات التقنين وممارسة أنشطة حقيقية عليها مع مراعاة جميع العوامل المؤثرة عند تقدير أسعار التقنين بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة، إلى جانب متابعة التزام المواطنين بسداد المستحقات واستكمال إجراءات التقنين خلال المدد الزمنية المقررة وسرعة الحصول على إفادات الجهات المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ موقف الطلبات المتبقية مع كل رئيس حي ومركز ومدينة موجهًا نائبي المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة الجيزة وجهاز المتابعة والتفتيش الميداني بالمتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز والتأكد من إنهاء كل جهة للطلبات التابعة لها مع إخطار المواطنين بنتائج كل مرحلة أولًا بأول لتجنب أي تأخير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تقصير يثبت في إنهاء الإجراءات، فضلًا عن التعامل الفوري مع أي حالات جديدة ترد من لجان المتغيرات المكانية.

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