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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين في قصف للاحتلال على غزة

طفل فلسطيني
طفل فلسطيني
أ ش أ

استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون ليلة أمس، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي "الصبرة" ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طيران الاحتلال المسير قصف دراجة كهربائية في حي "الصبرة" جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني.

بينما قصفت طائرات الاحتلال عمارة شرق مخيم النصيرات، ما أدى إلى إصابة 10 فلسطينيين، نقلوا إلى مجمع العودة الطبي في النصيرات.

من جهة أخرى، أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بالضفة العربية المحتلة.

وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار وتمركزت في منطقة "المثلث"، وأطلقت الرصاص الحي ما أدى لإصابة طفل (15 عاما) برصاصة في القدم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة "الخضر" جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقة البوابة، وعلى الشارع الرئيسي القدس-الخليل، دون ان يبلغ عن اقتحامات لمنازل او اعتقالات.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي طيران الاحتلال المسير طفل فلسطيني

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