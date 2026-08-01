رئيس المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أجرى الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة تفقدية اليوم لمتابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في يومها الأول، بمعهد الدكتور طلعت السيد الإعدادي بمنطقة القاهرة الأزهرية، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات.

ورافق د. الشرقاوي، خلال الجولة الشيخ عبد الموجود دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، حيث أدى طلاب الامتحان في مادة الفقه.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على أهمية الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب، مع التشديد على الدقة في أعمال الملاحظة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.