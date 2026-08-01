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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العراق تعزز الغذاء بإطلاق 155 مليون سمكة.. وتحذيرات من تهديد «السلور الأفريقي»

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تواصل الحكومة العراقية تنفيذ خططها لدعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال التوسع في برامج تنمية الثروة السمكية، بالتزامن مع جهود مواجهة التحديات البيئية التي تهدد الأنواع المحلية، وفي مقدمتها انتشار سمكة «السلور الأفريقي» داخل الأنهار العراقية.

خطة حكومية لدعم الثروة السمكية

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من العراق، إن وزارة الزراعة العراقية أطلقت خطة موسعة لتعزيز الثروة السمكية، تضمنت إطلاق 155 مليون سمكة في عدد من الأنهار والمسطحات المائية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي.

وأوضحت، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد» عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تستهدف رفع كفاءة قطاع الثروة السمكية وتعويض التحديات التي واجهته خلال الفترة الأخيرة.

انتشار «السلور الأفريقي» يهدد الأنواع المحلية

وأشارت التميمي إلى أن العراق يواجه تحديًا جديدًا يتمثل في الانتشار المتزايد لسمكة «السلور الأفريقي» داخل نهر الفرات، موضحة أن هذا النوع وصل إلى العراق عبر الإطلاقات المائية والفيضانات القادمة من الأراضي السورية.

وأضافت أن «السلور الأفريقي» يمثل خطرًا على الأسماك المحلية، نظرًا لاعتماده عليها كمصدر للغذاء، فضلًا عن قدرته الكبيرة على التكاثر والانتشار السريع داخل المجاري المائية، ما يهدد التوازن البيئي والثروة السمكية المحلية.

 

زيادة الإنتاج وتقليل الفجوة الغذائية

وأكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن الحكومة العراقية تستهدف من خلال هذه الإطلاقات إعادة التوازن للمخزون السمكي والحفاظ على الأنواع المحلية، في ظل استمرار الطلب على الأسماك المحلية داخل الأسواق العراقية، رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

ولفتت إلى أن عدد الأسماك التي تم إطلاقها خلال العام الجاري ارتفع إلى 155 مليون سمكة، مقارنة بنحو 95 مليون سمكة في العام الماضي، وهو ما يعكس توسعًا ملحوظًا في برامج تنمية الثروة السمكية، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل الفجوة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي في العراق.

الثروة السمكية دعم الأمن الغذائي برامج تنمية الثروة السمكية

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