روشتة برلمانية لتنمية الموارد المحلية

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تنمية الموارد المحلية تعد أحد المسارات الرئيسية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضحت" أبو زيد" في تصريح لموقع "صدى البلد" أن تنمية الموارد المحلية، لابد أن تعتمد على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة، وتشجيع الاستثمار، وتحفيز الإنتاج، بما يدعم استدامة المالية العامة ويخفف الضغوط على الموازنة.

استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص



وشددت عضو النواب، أن نجاح هذه الرؤية يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب تهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك بعد أن أكد وزير المالية أحمد كجوك الانفتاح على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية وتحقيق العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمحافظات حتى تنعكس التدفقات المالية في خدمات أفضل للمواطنين.

وقال كجوك، خلال لقائه مع محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، "نعمل مع كل مؤسسات وجهات الدولة على تعزيز الإنفاق الاجتماعي ببرامج أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية".