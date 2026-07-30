وزير المالية: منفتحون على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية

أكد وزير المالية أحمد كجوك الانفتاح على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية وتحقيق العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمحافظات حتى تنعكس التدفقات المالية في خدمات أفضل للمواطنين.

وقال كجوك، خلال لقائه مع محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، اليوم الخميس، "نعمل مع كل مؤسسات وجهات الدولة على تعزيز الإنفاق الاجتماعي ببرامج أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية".

من جانبها، أكدت مستشار الوزير لسياسات العدالة الاقتصادية الدكتورة هانيا شلقامي حرص الوزارة على تعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية من خلال دراسات ميدانية وآليات تنفيذية تضمن الوصول للفئات الأكثر احتياجا، لافتة إلى تحليل التدفقات المالية الموجهة للخدمات الاجتماعية؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

وأكد محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين اهتمامه بتكامل جهود الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.