مصرع شاب غرقا في مياه بحر شبين أثناء استحمامه هربا من الحر بالمحلة

تمكنت قوات إنقاذ النهري بالغربية من انتشال جثمان شاب غرق في مياه بحر شبين أثناء استحمامه هربا من موجه الحر ، بالقرب من كوبري محلة أبو علي، أثناء نزوله للاستحمام بنطاق دائرة مركز المحلة.

تحرك أمني عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة غرق شاب أثناء استحمامه بمياه بحر شبين بنطاق دائرة المركز .

غرق شاب في مياه بحر شبين

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

هربا من الحر

وتبين أن الشاب يُدعى شعبان صبري عزت، يبلغ من العمر 17 عامًا، ومقيم بقرية طنبارة التابعة لمركز المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.