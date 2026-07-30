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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سعر الدولار الآن..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
رشا عوني
نتيجة الثانوية العامة 2026

يستعرض موقع صدى البلد أسعار العملات اليوم الخميس وسعر الدولار الآن وسعر الريال السعودي والدينار الكويتي، في كافة البنوك والتعاملات المصرفية الصباحية ..

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

-  50.64 جنيه للشراء.
-  50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

- 50.65 جنيه للشراء.
-  50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

- 50.65 جنيه للشراء.
-  50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

-  50.60 جنيه للشراء.
-  50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

-  50.60 جنيه للشراء.
-  50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

-  50.63 جنيه للشراء.
-  50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى المصرف المتحد

-  50.65 جنيه للشراء.
-  50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

-  50.60 جنيه للشراء.
-  50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

- 50.70 جنيه للشراء.
- 50.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل  الريال السعودي في البنك الأهلي المصري للشراء 13.46 جنيه، فيما سجل سعر البيع 13.52 جنيه، وفي بنك مصر وصل سعر الشراء إلى 13.45 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.52 جنيه.

و بلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.45 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 13.54 جنيه، بينما في بنك البركة بلغ سعر الشراء 13.45 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.51 جنيه.

ووصل سعر شراء الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي إلى 13.45 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 13.51 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل 13.44 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.48 جنيه.

وبلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.43 جنيه، فيما سجل سعر البيع 13.52 جنيه، فيما وصل سعر شراء الريال السعودي في بنك القاهرة إلى 13.42 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.48 جنيه.

وبلغ سعر شراء الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي 13.37 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.55 جنيه، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل سعر الشراء 13.17 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 13.53 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء 159.83 جنيه، والبيع 164.83 جنيه.

بنك مصر: بلغ سعر الشراء 160.79 جنيه، والبيع 164.93 جنيه.

بنك SAIB: سجل سعر شراء الدينار الكويتي نحو 164.60 جنيه، وسعر البيع 164.92 جنيه.

البنك المركزي المصري: بلغ سعر الشراء 164.48 جنيه، وسعر البيع 164.98 جنيه.

المصرف العربي الدولي: سجل الشراء 164.14 جنيه، والبيع 164.46 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر الشراء 162.09 جنيه، والبيع 165.68 جنيه.

سعر اليورو اليوم 

بنك قناة السويس: شراء 57.7118 جنيه – بيع 57.9272 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 57.7118 جنيه – بيع 57.9272 جنيه

البنك المركزي المصري: شراء 57.6623 جنيه – بيع 57.8255 جنيه

بنك مصر: شراء 57.6549 جنيه – بيع 57.8702 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 57.6144 جنيه – بيع 57.8702 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB: شراء 57.598 جنيه – بيع 57.8234 جنيه

بنك القاهرة: شراء 57.3377 جنيه – بيع 57.5828 جنيه

اسعار العملات اليوم سعر الدولار اليوم سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي سعر اليورو

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