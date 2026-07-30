ضربات أمريكية تستهدف مواقع للحرس الثوري بينها قاعدة في نور آباد



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية المكثفة ضد أهداف عسكرية داخل إيران، مؤكدة أن العمليات استهدفت منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني، ومراكز قيادة وتحكم، ومنصات للصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب بنية تحتية عسكرية مرتبطة بالقدرات البحرية الإيرانية، وذلك في إطار الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة ضد القوات الأمريكية.



وتزامن ذلك مع تقارير إعلامية متداولة أفادت بأن إحدى الضربات الأمريكية طالت قاعدة تابعة للحرس الثوري في منطقة نور آباد، في تطور يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية. وحتى الآن، لم تصدر السلطات الإيرانية بيانًا رسميًا يوضح حجم الأضرار أو الخسائر التي خلفها الاستهداف في هذه القاعدة، وفقا لرويترز.



وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها أن الضربات استمرت نحو ساعتين، واستهدفت عشرات المواقع العسكرية التي قالت إنها تشكل تهديدًا مباشرًا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة الدولية في الخليج ومضيق هرمز.

وأضافت أن العملية نُفذت باستخدام قدرات جوية دقيقة، وحققت أهدافها في إضعاف البنية العسكرية للحرس الثوري وتقليص قدراته على تنفيذ هجمات مستقبلية.