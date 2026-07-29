قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد المنعم سعيد: المنطقة تتجه إلى تصعيد جديد.. وباب المندب قد يصبح ساحة المواجهة القادمة
بسبب المونوريل.. غلق محور 26 يوليو القادم من ميدان لبنان لمدة 5 ساعات
«العمل عن بُعد مستمر».. قرار مرتقب لمجلس الوزراء بشأن العمل أون لاين في أغسطس 2026
محمود مسلم: الانتخابات الإسرائيلية تواجه تحديات.. وأي توسع للحرب قد يدفع المنطقة لـ«نقطة اللاعودة»
الاتحاد السكندري يتعاقد مع 6 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق
كان ينتظر النتيجة ومات قبل إعلانها بساعات.. قصة طالب ثانوية عامة ضحى بنفسه لإنقاذ أسرة من الغرق
مهاب مميش: والدي رسخ فينا الانضباط والحسم.. والأكل والشرب بميعاد
العرابي: المماطلة الإسرائيلية تعرقل إنهاء حرب غزة رغم الجهود المصرية| خاص
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة
الطب والهندسة من 150 ألفا.. مصاريف الجامعات الأهلية 2026
عقب قرار الفيدرالي الأمريكي.. ارتفاع أسعار الذهب محليا وعالميا
رويترز: واشنطن تدرس تأجيل أو رفض اعتماد مرشح ماكرون سفيرًا لفرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الطب والهندسة من 150 ألفا.. مصاريف الجامعات الأهلية 2026

مصاريف الجامعات الاهلية2026
مصاريف الجامعات الاهلية2026
رشا عوني
نتيجة الثانوية العامة 2026

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة2026 ، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن مصاريف الجامعات الأهلية2026 وخاصة جامعة القاهرة الأهلية وجامعة الجلالة الأهلية، والتي توفر فرصة كبيرة للطلاب للالتحاق بكافة الكليات بمصروفات سنوية حسب الكلية وحسب الجامعة، وتنتشر الجامعات الأهلية على مستوى محافظات الجمهورية .

مصاريف جامعة القاهرة الأهلية 2026-2027


كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه سنويًا.
كلية طب الأسنان: 125 ألف جنيه سنويًا.
كلية الصيدلة: 110 آلاف جنيه سنويًا.
كلية العلاج الطبيعي: 110 آلاف جنيه سنويًا.
كلية الهندسة: 80 ألف جنيه سنويًا.
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه سنويًا.
كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه سنويًا.
كلية العلوم: 60 ألف جنيه سنويًا.
كلية التمريض: 60 ألف جنيه سنويًا.

جامعة القاهرة الأهلية - ويكيبيديا

مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 197 ألف جنيه
- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 175 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 122 ألف جنيه
- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 123 ألف جنيه
- مصاريف كلية التمريض 2026: 61 ألف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة: 100 ألف جنيه
-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 95 ألف جنيه
-مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 61 ألف جنيه
- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 64 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلوم الأساسية : 67 ألف جنيه
- مصاريف كلية الفنون والتصميم : 70 ألف جنيه

جامعة الجلالة في المركز الـ19 بتصنيف الجامعات المصرية والـ55 على العربية - اليوم السابع

مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 152 ألف جنيه
- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 125 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 93 ألف جنيه
- مصاريف كلية التمريض 2026: 44 ألف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة : 75 ألف جنيه
-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 75 ألف جنيه
- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 50 ألف جنيه
-مصاريف كلية السياحة 40 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلوم الأساسية: 52 ألف جنيه
- مصاريف كلية الفنون والتصميم : 54 ألف جنيه

الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر للوافدين

مصروفات جامعة مدينة السادات الأهلية 2026

- مصاريف كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه
- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 62 ألف جنيه
-مصاريف كلية الطب البيطري: 65 ألف جنيه
- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 40 ألف جنيه
- مصاريف كلية السياحة: 30 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلوم: 45 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الاهلية

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 176 ألف جنيه
- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 155 ألف جنيه
- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 137 ألف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة : 101 آلاف جنيه
- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: تبدأ من 69 ألف جنيه وحتى 84 ألف جنيه
- مصاريف كلية الإعلام: 66 ألف جنيه
- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 69 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلوم الإنسانية: 64 ألف جنيه

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه
- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 130 ألف جنيه
- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 100 ألف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة: 65 ألف جنيه
-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 65 ألف جنيه
- مصاريف العلوم الإدارية والمالية: 50 ألف جنيه
- مصاريف كلية الألسن: 45 ألف جنيه

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025-2026 رسميًا

مصاريف جامعة طنطا الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 155 ألف جنيه
- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 125 ألف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة: 80 ألف جنيه
- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 80 ألف جنيه
- مصاريف كلية التجارة وإدارة الأعمال: 45 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلوم الانسانية: 40 ألف جنيه
- مصاريف كلية الألسن 2026: 50 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه
- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 137 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 125 ألف جنيه
- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 135 ألف جنيه لبرنامج مانشستر و121 لفارم دي
- مصاريف كلية التمريض 2026: 77 ألف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة: 82 ألف جنيه
-مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 66 ألف جنيه
- مصاريف كلية الاقتصاد: 44 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلوم الإنسانية: 40 ألف جنيه

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 .. تعرف على خطوات التقديم والمصاريف | المصري اليوم

مصاريف جامعة المنيا الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه
- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 130 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 100 ألف جنيه
- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 100 ألف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة : 75 ألف جنيه
-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات و الذكاء الاصطناعي 2026: 70 ألف جنيه
- مصاريف كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 155 ألف جنيه
- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 125 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 110 ألف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة: 75 ألف جنيه
-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 75 ألف جنيه
- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 50 ألف جنيه
- مصاريف كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلوم الطاقة: 50 ألف جينه
- مصاريف كلية ألفنون والتصميم: 60 ألف جنيه

مصاريف جامعة الاسماعيلية الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 160 ألف جنيه
- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 135 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 100 ألف جنيه
- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 95 ألف جنيه
- مصاريف كلية التمريض 2026: 55 ألف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة الذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه
- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 45 ألف جنيه

موقع كشكول | اعرف.. أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026

مصاريف جامعة النيل الأهلية 2026

- مصاريف كلية الهندسة: تبدأ من 96 ألف وحتى 193 ألف جنيه
- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: تبدأ من 96 ألف جنيه وحتى 193 ألف جنيه
- مصاريف كلية تكنولوجيا الحيوية: تبدأ من 91 ألف جنيه وحتى 183 ألف جنيه
- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: تبدأ من 76 ألف جنيه وحتى 152 ألف جنيه

مصاريف جامعة دمنهور الأهلية 2026

- مصاريف كلية طب البيطري: 70 ألف جنيه
- مصاريف كلية التمريض 2026: 60 ألف
-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 60 ألف جنيه
- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 35 ألف جنيه

مصاريف جامعة سوهاج الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري: 150 ألف جنيه
- مصاريف كلية الصيدلة: 96 ألف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة: 55 ألف جنيه
-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 66 ألف جنيه
- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 55 ألف جنيه
- مصاريف كلية الاعلام: 38 ألف جنيه

مصروفات جامعة سوهاج الأهلية 2026/2027.. القائمة الكاملة للرسوم الدراسية بالكليات | المصري اليوم

مصاريف جامعة حلوان الأهلية

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 150 ألف جنيه
- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 130 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 105 آلاف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة: 70 ألف جنيه
-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 80 ألف جنيه
- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 60 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلوم: 60 ألف جنيه
- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 55 ألف جنيه
- مصاريف كلية القانون 2026: 60 ألف جنيه

مصاريف الجامعات الاهلية2026 الجامعات الاهلية رسوم الجامعات الاهلية تنسيق الكلية2026 تنسيق الجامعات2026 نتيجة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

تنسيق الجامعات 2026

لطلاب الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي

الجامعات الأهلية

خريطة الأمل بعد الثانوية.. ننشر الدليل الشامل لمصروفات الجامعات الأهلية 2026

من التظلم إلى التنسيق.. خريطة أول 72 ساعة بعد نتيجة الثانوية العامة

من التظلم إلى التنسيق.. خريطة أول 72 ساعة بعد نتيجة الثانوية العامة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الكويتي

وزير الخارجية الكويتي ونظيره الأردني يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية الأخيرة

القيادة الوسطى الأمريكية

القيادة الوسطى الأمريكية تعلن إعادة توجيه مسار 20 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار على إيران

مصانع جديدة للمتفجرات

بريطانيا تعتزم إنشاء 6 مصانع جديدة للمتفجرات لإعادة بناء مخزون الذخائر

بالصور

طريقة عمل فتة المسخن

طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن

إليسا تبهر متابعيها فى آخر حفل غنائى لها

إاليسا تبهر متابعيها فى اخر حفل غنائى لها
إاليسا تبهر متابعيها فى اخر حفل غنائى لها
إاليسا تبهر متابعيها فى اخر حفل غنائى لها

أرخص 5 سيارات SUV في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

إعلامية تشيد بشهامة ضابط شرطة على طريق العلمين: لم يتركنا إلا بعد الاطمئنان علينا

الضابط
الضابط
الضابط

فيديو

أحمد بتشان

أمل ضعيف.. أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد