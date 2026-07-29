الطب والهندسة من 150 ألفا.. مصاريف الجامعات الأهلية 2026

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة2026 ، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن مصاريف الجامعات الأهلية2026 وخاصة جامعة القاهرة الأهلية وجامعة الجلالة الأهلية، والتي توفر فرصة كبيرة للطلاب للالتحاق بكافة الكليات بمصروفات سنوية حسب الكلية وحسب الجامعة، وتنتشر الجامعات الأهلية على مستوى محافظات الجمهورية .

مصاريف جامعة القاهرة الأهلية 2026-2027



كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه سنويًا.

كلية طب الأسنان: 125 ألف جنيه سنويًا.

كلية الصيدلة: 110 آلاف جنيه سنويًا.

كلية العلاج الطبيعي: 110 آلاف جنيه سنويًا.

كلية الهندسة: 80 ألف جنيه سنويًا.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه سنويًا.

كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه سنويًا.

كلية العلوم: 60 ألف جنيه سنويًا.

كلية التمريض: 60 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 197 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 175 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 122 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 123 ألف جنيه

- مصاريف كلية التمريض 2026: 61 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 100 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 95 ألف جنيه

-مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 61 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 64 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الأساسية : 67 ألف جنيه

- مصاريف كلية الفنون والتصميم : 70 ألف جنيه

مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 152 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 125 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 93 ألف جنيه

- مصاريف كلية التمريض 2026: 44 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة : 75 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 75 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 50 ألف جنيه

-مصاريف كلية السياحة 40 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الأساسية: 52 ألف جنيه

- مصاريف كلية الفنون والتصميم : 54 ألف جنيه

مصروفات جامعة مدينة السادات الأهلية 2026

- مصاريف كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 62 ألف جنيه

-مصاريف كلية الطب البيطري: 65 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 40 ألف جنيه

- مصاريف كلية السياحة: 30 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم: 45 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الاهلية

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 176 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 155 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 137 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة : 101 آلاف جنيه

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: تبدأ من 69 ألف جنيه وحتى 84 ألف جنيه

- مصاريف كلية الإعلام: 66 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 69 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الإنسانية: 64 ألف جنيه

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 130 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 100 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 65 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 65 ألف جنيه

- مصاريف العلوم الإدارية والمالية: 50 ألف جنيه

- مصاريف كلية الألسن: 45 ألف جنيه

مصاريف جامعة طنطا الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 155 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 125 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 80 ألف جنيه

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 80 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الأعمال: 45 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الانسانية: 40 ألف جنيه

- مصاريف كلية الألسن 2026: 50 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 137 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 125 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 135 ألف جنيه لبرنامج مانشستر و121 لفارم دي

- مصاريف كلية التمريض 2026: 77 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 82 ألف جنيه

-مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 66 ألف جنيه

- مصاريف كلية الاقتصاد: 44 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الإنسانية: 40 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنيا الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 130 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 100 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 100 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة : 75 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات و الذكاء الاصطناعي 2026: 70 ألف جنيه

- مصاريف كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 155 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 125 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 110 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 75 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 75 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 50 ألف جنيه

- مصاريف كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الطاقة: 50 ألف جينه

- مصاريف كلية ألفنون والتصميم: 60 ألف جنيه

مصاريف جامعة الاسماعيلية الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 160 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 135 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 100 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 95 ألف جنيه

- مصاريف كلية التمريض 2026: 55 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة الذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 45 ألف جنيه

مصاريف جامعة النيل الأهلية 2026

- مصاريف كلية الهندسة: تبدأ من 96 ألف وحتى 193 ألف جنيه

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: تبدأ من 96 ألف جنيه وحتى 193 ألف جنيه

- مصاريف كلية تكنولوجيا الحيوية: تبدأ من 91 ألف جنيه وحتى 183 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: تبدأ من 76 ألف جنيه وحتى 152 ألف جنيه

مصاريف جامعة دمنهور الأهلية 2026

- مصاريف كلية طب البيطري: 70 ألف جنيه

- مصاريف كلية التمريض 2026: 60 ألف

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 60 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 35 ألف جنيه

مصاريف جامعة سوهاج الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري: 150 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة: 96 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 66 ألف جنيه

- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 55 ألف جنيه

- مصاريف كلية الاعلام: 38 ألف جنيه

مصاريف جامعة حلوان الأهلية

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 150 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 130 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 105 آلاف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 70 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 80 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 60 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم: 60 ألف جنيه

- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 55 ألف جنيه

- مصاريف كلية القانون 2026: 60 ألف جنيه