بسبب المونوريل.. غلق محور 26 يوليو القادم من ميدان لبنان لمدة 5 ساعات

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك بالتزامن مع تنفيذ أعمال إنشائية بمشروع المونوريل «وادي النيل - 6 أكتوبر».

غلق مطالع محور 26 يوليو

وأوضحت الإدارة أن الأعمال تستلزم الغلق الكلي لمطالع محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان وشارع السودان، لمدة 5 ساعات فقط، يوم الجمعة الموافق 31-7-2026، اعتبارًا من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا.

التحويلات المرورية

أولا: حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان والراغبة في استكمال السير إلى مطلع محور 26 يوليو باتجاه مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر:

تستكمل السير بمسطح شارع 26 يوليو باتجاه شارع السودان، ثم الدخول يمينًا إلى شارع السودان حتى تقاطعه مع شارع أحمد عرابي، ثم الدخول يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، والدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابي، ثم الصعود إلى محور أحمد عرابي الجديد وصولًا إلى محور 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ثانيا: حركة المركبات القادمة من شارع السودان والراغبة في استكمال السير إلى مطلع محور 26 يوليو باتجاه مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر:

تدخل يسارًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابي، والصعود إلى محور أحمد عرابي الجديد وصولًا إلى محور 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين.