الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. المحسوسة تصل إلى 42 درجة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب ببرنامج "تغطية خاصة" المذاع على قناة صدى البلد، إن البلاد بدأت تتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من البحر المتوسط، إلى جانب ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يرفع درجة الحرارة المحسوسة بنحو 3 درجات.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى تسجل اليوم نحو 37 درجة مئوية، على أن تستمر في الارتفاع حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتتراوح بين 37 و39 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة، خاصة يومي السبت والأحد.

وأضافت أن ارتفاع الرطوبة يزيد من الشعور بحرارة الطقس، محذرة أيضًا من ارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى نحو 2.5 متر؛ ما قد يؤدي إلى إغلاق بعض الشواطئ، مع ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

ونصحت بالإكثار من شرب السوائل والمرطبات لتجنب الإجهاد الحراري، مشيرة إلى أن دول المغرب العربي تشهد أيضًا موجة حارة تستمر لأكثر من أسبوع، فيما تظل شواطئ المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، مثل دمياط والعريش، أكثر أمانًا.

وأكدت أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مع تراجع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ بحلول منتصف شهر سبتمبر.