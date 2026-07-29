مهاب مميش: أحداث 2011 كان شكلها مدبر.. وفيه ناس كانت عايزة تمحي تاريخنا

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، أنه كان قلقا على مصر في أحداث 2011، مضيفا: "منظر الشارع كان يخض".

وقال مهاب مميش في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد، في برنامج "صبايا الخير"، المذاع على قناة "النهار"،: "الأحداث في 2011 كان شكلها مدبر بشكل كبير، ومش ده الشعب المصري".

وواصل مهاب مميش: "في 2011 كان في ناس عايزة تمحي تاريخ مصر، والحمد لله منعنا هذا المخطط، والشرطة بذلت جهودا كبيرة في استعادة الأمن والانضباط".

وأكد مهاب مميش: "أصعب فترة مريت بها في مشواري هي عندما كنت رئيسا لهيئة قناة السويس".