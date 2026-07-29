صابرين النجيلي تخطف الأنظار بأغنية "خطير".. وتفاعل جماهيري واسع منذ طرحها

حققت الفنانة صابرين النجيلي نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياتها "خطير"، التي طرحتها اليوم عبر جميع منصات الموسيقى الرقمية، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور منذ الساعات الأولى لإطلاقها، وسط إشادات كبيرة بجودة العمل على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي.

وجاء طرح أغنية "خطير" ليؤكد حرص صابرين النجيلي على تقديم أعمال فنية متجددة تحمل طابعًا مختلفًا، حيث كتبت كلمات الأغنية ولحنتها بنفسها، فيما تولى فلسطيني توزيعها موسيقيًا، بينما وضع ماهر صلاح لمساته الأخيرة من خلال تنفيذ الميكس والماستر، وأشرف أحمد عادل على خطة السوشيال ميديا والتسويق الإلكتروني التي ساهمت في وصول الأغنية إلى شريحة واسعة من الجمهور منذ لحظة طرحها.

ومنذ إطلاق الأغنية، حققت "خطير" تفاعلًا كبيرًا على مختلف منصات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالأداء المميز والإحساس الذي قدمته صابرين النجيلي، إلى جانب جودة الكلمات واللحن والتوزيع، لتتداول مقاطع منها بشكل واسع بين المتابعين.

ويرى الجمهور أن الأغنية تمتلك جميع عناصر النجاح، بداية من الفكرة والكلمات، مرورًا باللحن والتوزيع، وصولًا إلى جودة التنفيذ الفني

وتواصل صابرين النجيلي من خلال "خطير" تقديم أعمال غنائية تعتمد على التجديد والاهتمام بكافة تفاصيل الإنتاج، وهو ما يعزز من حضورها على الساحة الفنية، ويؤكد حرصها على تقديم محتوى موسيقي يواكب تطلعات جمهورها، لتضيف بهذا العمل نجاحًا جديدًا إلى مشوارها الفني، في ظل التفاعل الكبير الذي حققته الأغنية منذ يومها



