الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تبحث تدريب طلابها بوكالة الفضاء المصرية

استقبل الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026، بمقر الوكالة، الأستاذ الدكتور أحمد الصباغ، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، يرافقه الأستاذ الدكتور عمرو الطويل؛ لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور الدكور هيثم مدحت من قيادات الوكالة.

وتناول اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، إلى جانب بحث آليات تدريب طلاب الجامعة داخل وكالة الفضاء المصرية؛ بما يسهم في تنمية مهاراتهم العملية، وإعداد كوادر مؤهلة لدعم قطاع الفضاء.

وأكد الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، حرص وكالة الفضاء المصرية على توسيع التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية؛ بما يعزز بناء القدرات الوطنية، ويدعم البحث العلمي والابتكار في مجال تكنولوجيا الفضاء.