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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يمول 22 مشروعًا جديدًا لتعزيز التعليم العالي في أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تمويل 22 مشروعًا جديدًا لتعزيز التعليم العالي في أوكرانيا، بمشاركة 105 مؤسسات وطنية ضمن برنامج "إيراسموس بلس" لبناء القدرات في مجال التعليم العالي لعام 2026، في خطوة أكد الاتحاد أنها تهدف إلى دعم تحديث قطاع التعليم وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، بما يسهم في جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في أوكرانيا.
ويضم برنامج عام 2026 إجمالي 180 مشروعًا مقترحًا للتمويل، بمشاركة أكثر من 1639 جهة معنية بالتعليم العالي من نحو 116 دولة، لتحتل أوكرانيا مكانًا ضمن أكبر خمس دول من حيث عدد المشروعات التي أوصى البرنامج بتمويلها.
وذكر الاتحاد، في بيان، أن المشروعات الأوكرانية الجديدة تركز على مجموعة واسعة من الأولويات، من بينها ترسيخ نهج التنمية المستدامة في التعليم العالي وتعزيز مرونة المؤسسات التعليمية وإعادة الإعمار بعد الحرب ودعم التحول الأخضر والتحول الرقمي وبناء القدرة على التكيف مع تحديات المياه والمناخ وتحديث تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEAM"، إلى جانب تطوير هندسة المواد المستدامة والتصميم البيئي وتقنيات التصنيع المرنة والتنقل الذكي والحوكمة الرشيدة والتعليم ذي الأثر المجتمعي وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وقدرة على الصمود والتميز في إدارة البحث العلمي وريادة الأعمال المستدامة لإعادة الإعمار وتعزيز التدويل وتطوير التعليم المزدوج.
وتنقسم المشروعات، وفقًا لمستوى تأثيرها وخبرة الشركاء، إلى ثلاثة مسارات رئيسية تشمل: تعزيز فرص الوصول إلى السوق، والشراكات من أجل التحول، والإصلاحات الهيكلية.
ومن بين المشروعات الممولة، هناك 15 مشروعًا وطنيًا، و4 مشروعات إقليمية، و3 مشروعات عابرة للأقاليم، بمشاركة 194 شريكًا من 29 دولة، من بينهم 79 شريكًا من الدول المشاركة في البرنامج، و27 شريكًا من الدول الشريكة، إضافة إلى 105 شركاء من أوكرانيا.
ويمثل الشركاء الأوكرانيون 61 مؤسسة للتعليم العالي، إلى جانب وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية، والوكالة الوطنية لضمان جودة التعليم العالي، والوكالة الوطنية للمؤهلات، فضلًا عن 10 مؤسسات أخرى تشمل تجمعات لتكنولوجيا المعلومات، ومنظمات أعمال، ومراكز علمية ومنهجية، ومنظمات غير حكومية، بما يعكس اتساع نطاق التعاون لدعم إصلاح وتطوير منظومة التعليم العالي في البلاد، حسب البيان.

الاتحاد الأوروبي التعليم العالي أوكرانيا مؤسسات وطنية

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