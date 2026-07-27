ستاد الأهلي .. استعدادات مكثفة للإعلان عن أكبر عقد استثماري في تاريخ الرياضة بالشرق الأوسط

شهدت منطقة أهرامات الجيزة اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الحفل المنتظر الذي سيشهد الإعلان عن أكبر عقد استثماري في تاريخ الرياضة بالشرق الأوسط، وسط حضور لافت لشعار النادي الأهلي وشريكه الرئيسي فودافون.



وأظهرت الصور تجهيزات ضخمة شملت مسرحًا رئيسيًا، وشاشات عرض عملاقة، ومنطقة استقبال للضيوف، في أجواء تعكس حجم الحدث المرتقب، الذي يرتبط بمشروع ستاد الأهلي وخطط النادي الاستثمارية المستقبلية.



ويترقب جمهور الأهلي تفاصيل الإعلان الرسمي، في ظل تأكيدات بأن الاتفاق يمثل خطوة تاريخية تدعم مشروع إنشاء الاستاد وتعزز من موارد النادي، ليقترب حلم جماهير القلعة الحمراء من التحول إلى واقع