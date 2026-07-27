جامعة بنها الأهلية: منح تدريبية للطلاب الأوائل بالبرامج الطبية في الصين

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأيمن بيومي أمين عام الجامعة.



واستهل الدكتور تامر سمير الاجتماع بتكريم عدد من القيادات الأكاديمية السابقة، تقديرا لما قدموه من جهود متميزة في دعم العملية التعليمية والبحثية والطلابية، وهم الدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة السابق للتوظيف والخريجين والابتكار، والدكتور كريم الدش، نائب رئيس الجامعة السابق للعلاقات الدولية، والدكتور أيمن سمير فريد، مدير برامج كلية الطب البيطري السابق، والدكتور شادي المشد، مدير برامج كلية علوم الحاسب السابق.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لقيادات الجامعة الأكاديمية والإدارية، مثمنا جهودهم ، وما بذلوه من عمل طوال العام الدراسي.



ووافق مجلس الجامعة على ما عرضه رئيس الجامعة بشأن الهيكل التنظيمي المعدل لجامعة بنها الأهلية.

من جانبه استعرض الدكتور حسين المغربي نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025/2026 لمختلف برامج الجامعة، إلى جانب جداول الفصل الدراسي الصيفي.



كما عرض نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية قرار أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن معادلة درجة بكالوريوس علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية في تخصصي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتطوير البرمجيات والتطبيقات، بما يعكس جودة البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة.



كما استعرض تقديم منحة تدريبية بجامعة نانجينغ الصينية للطلاب الأوائل بالبرامج الطبية وذلك في إطار دعم التميز الأكاديمي والانفتاح على الخبرات الدولية.