طاقم تحكيم مصري لإدارة مواجهة الأهلي السعودي وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباراة الأهلي السعودي (أهلي جدة) أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية المقرر لها يوم 26 أغسطس المقبل ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويضم الطاقم المصري الحكم الدولي أمين عمر حكماً للساحة، ويعاونه الحكمان المساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى محمود ناجي مهمة الحكم الرابع، ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو وطارق مجدي حكم مساعد تقنية الفيديو ، في تأكيد جديد على الثقة التي تحظى بها الكفاءات التحكيمية المصرية على الساحة الدولية.

يأتي اختيار الطاقم المصري لإدارة هذه المواجهة المهمة ضمن سلسلة من التكليفات الدولية التي حصل عليها بقيادة أمين عمر خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدم مستويات مميزة في البطولات القارية والعالمية، ما عزز مكانته بين أبرز الحكام في إفريقيا وآسيا.