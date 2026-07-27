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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو ريدة عن تأهل منتخب مصر لدور الـ16 بالمونديال : مفيش حاجة صدفة

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
هاني حسين

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ما حققه المنتخب المصري في كأس العالم 2026، والتأهل إلى دور الـ16، هو توفيق من الله، وذلك ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كان يشعر بأن ما بين استقالته عام 2019 وما تحقق في 2026 يمثل إعادة اعتبار له.


وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة "النهار": "مش بحسبها كده، من كرم ربنا برضه أن تأهل المنتخب المصري في 2018 و2026 حدث أثناء وجودي في منصب رئيس الاتحاد، وهذا أمر أعتز به، والأهم بالنسبة لي في عودتي إنجاز الكثير من المشروعات، وبالفعل حدث وأنجزنا جزءًا كبيرًا منها."

وعن الفارق بين نسختي كأس العالم 2018 و2026 من حيث أداء المنتخب واستعدادات الاتحاد، قال: "بالفعل هناك فارق بينهما، ففي نسخة روسيا كانت المرة الأولى بعد غياب 28 سنة، وبالتالي كانت هناك نواقص في الخبرات، خاصة أن اختيار المعسكر كان بالقرعة، والكثيرون حجزوا المعسكرات قبل تأهل المنتخب المصري، وبعد انتهاء التصفيات والتأهل كان الترتيب متأخرًا لضبط المعسكر بالشكل المناسب، مقارنة بنسخة 2026، حيث حدث التأهل مبكرًا، وكانت هناك فرصة للاستعداد."


وتابع: "أنا سعيد بالإجراءات التي سبقت نسخة كأس العالم 2026، مافيش حاجة جت بالصدفة، والولايات المتحدة كانت قارة كبيرة، وكنا هنلعب ما بين كندا والولايات المتحدة، وبالتالي اللوجستيات كانت صعبة، ولكن قمنا بالترتيب مبكرًا، وأوفدنا بعثة قبلها بستة أشهر، ولم يتركوا تفصيلة إلا واهتموا بها.
 

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