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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ألفا روميو تكشف ملامح SUV الجديدة .. وموعد الإطلاق الرسمي في 2027

ألفا روميو
ألفا روميو
كريم عاطف

أزاحت شركة ألفا روميو الإيطالية الستار عن أولى الملامح التصميمية لطرازها الجديد من فئة C-SUV، والذي تستعد لإطلاقه رسميا خلال الربع الأخير من عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز حضور العلامة الإيطالية داخل واحدة من أكثر فئات السيارات تنافسية على مستوى العالم.

وجاء الإعلان خلال فعاليات المائدة المستديرة لصناعة السيارات الوطنية، التي نظمتها وزارة الشركات والصناعة الإيطالية (MIMIT)، حيث استعرض إيمانويل كابيلانو، الرئيس التنفيذي للعمليات في ستيلانتس – أوروبا الموسعة، صورة تشويقية كشفت عن جزء من التصميم الخلفي للسيارة، في أول ظهور رسمي للطراز المرتقب.

وأكدت الشركة أن السيارة الجديدة صممت بالكامل داخل مركز Centro Stile Alfa Romeo بمدينة تورينو، بينما سيتم إنتاجها في مصنع ميلفي الإيطالي، أحد أبرز مصانع مجموعة ستيلانتس في أوروبا، على أن يتم الكشف عنها رسميا في الربع الرابع من عام 2027.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية Fastlane 2030 التي أعلنتها مجموعة ستيلانتس خلال يوم المستثمرين لعام 2026، إذ سيعتمد الطراز الجديد على منصة STLA Medium الحديثة، مع توفير عدة خيارات لمنظومات الدفع، تشمل المحركات التقليدية والكهربائية والهجينة، بما يمنح السيارة مرونة أكبر لتلبية احتياجات مختلف الأسواق العالمية.

وتسعى ألفا روميو من خلال هذا الطراز إلى تعزيز موقعها في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، والذي يشهد منافسة قوية ونمو متواصل، مع التركيز على الجمع بين التصميم الإيطالي المميز، والأداء الرياضي، وأحدث تقنيات القيادة والاتصال.

وفي سياق متصل، تواصل الشركة تحقيق نتائج إيجابية مع طراز تونالي، بعدما أعلنت مؤخرا إنتاج السيارة رقم 100 ألف من هذا الطراز داخل مصنع جيامباتيستا فيكو بمدينة بوميليانو داركو قرب نابولي.

وأوضحت ألفا روميو أن السيارة التي حملت الرقم 100 ألف جاءت من فئة Sprint باللون الأحمر "روسو ألفا"، وتم تخصيصها للسوق الإيطالية.

ومنذ طرح تونالي في عام 2022، نجحت السيارة في ترسيخ مكانتها ضمن تشكيلة العلامة الإيطالية، بفضل تصميمها الرياضي المميز، ومستويات التجهيز المتقدمة، واعتمادها على مجموعة متنوعة من المحركات الهجينة والهجينة القابلة للشحن الخارجي، بما يوفر مزيج من الكفاءة العالية ومتعة القيادة التي تشتهر بها سيارات ألفا روميو.

شركة ألفا روميو الإيطالية ألفا روميو ألفا روميو الإيطالية إيمانويل كابيلانو فئة C SUV

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