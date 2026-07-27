بسقف مكشوف.. كل ما تريد معرفته عن إم جي سايبرستر 2026 |صور

تواصل إم جي الصينية تعزيز تواجدها في مختلف الأسواق العالمية عبر تقديم طرازات تنتمي إلى فئات متعددة، تختلف من حيث القدرات الفنية والتجهيزات والتصميمات الخارجية.

وتضم قائمة MG سيارات تقليدية وأخرى كهربائية بالكامل، إلى جانب تنوع التجهيزات التقنية وعناصر التصميم، ومنها إم جي سايبرستر 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية ذات السقف المكشوف، والتي تعتمد على منظومة دفع كهربائية بالكامل.

إم جي سايبرستر 2026

محرك إم جي سايبرستر 2026

تعتمد إم جي سايبرستر 2026 على منظومة دفع كهربائية تتكون من محركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع كلي للعجلات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 503 أحصنة، في حين يصل عزم الدوران إلى 725 نيوتن متر، كما تعتمد السيارة على بطارية بسعة 74.4 كيلوواط ساعة، مع متوسط استهلاك للطاقة يبلغ 16.1 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

إم جي سايبرستر 2026

مدى القيادة وتقنيات الشحن

تتيح البطارية مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 443 كيلومترًا، بينما يبلغ استهلاك الوقود المكافئ 1.9 كيلومتر لكل لتر، وتدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد بقدرة 7 كيلوواط، حيث تستغرق عملية الشحن من 10% إلى 100% نحو 12 ساعة و30 دقيقة، كما توفر إمكانية الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 150 كيلوواط، وهو ما يسمح برفع مستوى شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 38 دقيقة.

أرقام الأداء والتسارع

تصل السرعة القصوى لإم جي سايبرستر 2026 إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثانية.

إم جي سايبرستر 2026

مقصورة إم جي سايبرستر 2026

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات التقنية، حيث تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف مزودة بخاصية التدفئة، كما زودت بشاشة معلومات وترفيه قياس 14 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وتضم السيارة نظامًا صوتيًا من BOSE يتكون من ثماني سماعات، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم.

أبعاد إم جي سايبرستر 2026

جاءت إم جي سايبرستر 2026 بأبعاد خارجية تتناسب مع طبيعتها كسيارة رياضية مكشوفة، إذ يبلغ طولها 4535 مم، فيما يصل عرضها إلى 1913 مم، مع ارتفاع يبلغ 1329 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2690 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1985 كجم.

إم جي سايبرستر 2026

إم جي سايبرستر 2026 وأنظمة السلامة

زودت إم جي سايبرستر 2026 بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني.

كما تضم السيارة مساعد صعود المرتفعات، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، بالإضافة إلى نظام قراءة مسار الطريق الذي يشمل التحذير عند مغادرة المسار ومساعد البقاء داخله.

وتشمل التجهيزات أيضًا نظام مراقبة المنطقة العمياء، ووسائد هوائية، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية، ومساعد القيادة في الازدحام المروري، فضلًا عن حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا رؤية خلفية مدعومة بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.