فيفا يعلن صاحب أفضل هدف في مونديال 2026.. نجم الرأس الأخضر يتوج بالجائزة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الفائز بجائزة أفضل هدف في بطولة كأس العالم 2026، التي اختتمت منافساتها خلال شهر يوليو الجاري بتتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

كان المنتخب الإسباني قد حصد كأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 19 يوليو على ملعب "ميتلايف".

وطرح فيفا استفتاءً جماهيريًا لاختيار أجمل هدف في البطولة، قبل أن يعلن تتويج لاعب منتخب الرأس الأخضر سيدني لوبيز كابرال بالجائزة، بعد هدفه الرائع في شباك الأرجنتين خلال مواجهة الفريقين بدور الـ32.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز بنتيجة 3-2، رغم الأداء القوي الذي قدمه منتخب الرأس الأخضر.

وجاء هدف كابرال في صدارة ترتيب أفضل أهداف كأس العالم 2026، بينما احتل الأمريكي إلدور شومورودوف المركز الثاني، وجاء الهايتي ويلسون إيسيدور في المركز الثالث.

وعلق كابرال على هدفه قائلًا إنه استغل المساحة المتاحة أمامه بعدما رأى فرصة للتسديد، موضحًا أنه يثق في قدرته على التصويب بكلتا القدمين، وأنه ركز على الزاوية العليا للمرمى قبل تنفيذ التسديدة.

وأضاف لاعب الرأس الأخضر أنه لم يصدق تسجيل الهدف بهذه الطريقة، مشيرًا إلى أن لحظة رؤية الكرة وهي تسكن الشباك كانت لا تُصدق، خاصة أن التسجيل في كأس العالم حلم لكل لاعب، لكن إحراز هدف مميز أمام منتخب قوي بحجم الأرجنتين كان شعورًا استثنائيًا.