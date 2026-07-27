شركات السياحة : تطبيق رفيق يضمن حقوق المعتمرين .. وإيقاف وعقوبات لـ74 شركة مخالفة

عقدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة اليوم، لقاء مع محررى الملف السياحي لعرض تفاصيل ضوابط وإجراءات العمرة الجديدة، وذلك بمقر الغرفة.

ضوابط العمرة



قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن ضوابط العمرة راعت كافة الأبعاد لصالح المعتمرين والشركات السياحية المنظمة للعمرة للموسم الحالي، بالإضافة إلى إجراء لقاءات متعددة مع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة للوصول لأفضل صورة من ضوابط العمرة.



أكد إبراهيم في كلمة له، أن ضوابط العمرة للموسم الحالي أفضل من نظيرتها في العام السابق، والتي تأسست على الجودة المقدمة للمعتمرين وضمان التزام شركات السياحة بالبرامج المقدمة.

لجنة السياحة الدينية



أعلن أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، انطلاق أولى رحلات العمرة للموسم الجديد لعام 1448 هـ، اليوم الإثنين من مطار القاهرة متوجهة إلى السعودية.



أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الغرفة جمعت كافة الملاحظات الخاصة بموسم الحج السياحي للعام الماضي إلى شركة الراجحي السعودية والتي كانت مسؤولة عن تقديم الخدمات المقدمة للحجاج قرعة الحج السياحي للموسم الماضي.



أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أنه تم توقيع عقوبات علي 66 شركة سياحية خالفت ضوابط العمرة للموسم الماضي كما تم ايقاف ترخيص 8 شركات خالفت الضوابط.

أشار وليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إلى أن ضوابط العمرة الجديدة ترسخ لمفهوم راحة المعتمر وانضباط والتزام بتقديم كافة الخدمات المقررة بالعقود.

تطبيق رفيق



تابع وليد أن يستيطع المعتمر تقييم شركة السياحة عبر تطبيق رفيق والذى يعد شريك لكل معتمر، ويستطيع تقديم شكوي حال عدم التزام الشركة للبت فيها.

وحول إيقاف تعامل شركات السياحة مع 3 شركات طيران، مرجعًا ذلك لوجود خلل في بنود التعاقد مع الشركات والمعتمرين، وبناء عليه اتخذنا هذا القرار.



أضاف نائب رئيس لجنة السياحة الدينية، إلى أن التأشيرة المتعددة التي تصدرها السعودية والتي تصل مدتها لـ 30 يوم سيجري تطبيقها من قبل شركات السياحة كبرامج العمرة.