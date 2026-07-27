مطار القاهرة يكرم موظفا لرفضه تقاضي مقابل نظير أداء واجبه الوظيفي

في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز ثقافة الانضباط الوظيفي، كرّم المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس الإدارة محمد حامد عبد المنعم موظف بقطاع العلاقات العامة والمراسم بقسم المراسم والبروتوكول، تقديرًا لأمانته والتزامه بأداء واجبه الوظيفي، بعد رفضه تقاضي أي مقابل مادي نظير تقديمه الخدمة لإحدى الراكبات أثناء إنهاء إجراءات سفرها، وذلك في إطار اختصاصه الوظيفي.



وكانت الراكبة قد قامت بتحويل مبلغ مالي إلى رقم الهاتف الخاص بالموظف تعبيرًا عن امتنانها، إلا أنه رفض تقاضي أي مقابل وقام الموظف المذكور بتحويل المبلغ مرة اخرى للراكبة مؤكدًا أن ما قام به يأتي في إطار واجبه الوظيفي ومسؤوليته في خدمة المواطنين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.



ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الشركة على دعم النماذج المشرفة وتحفيز السلوكيات الإيجابية التي تعكس قيم الأمانة والنزاهة والإخلاص في العمل، وترسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.



وقامت الشركة بمنح الموظف شهادة تقدير ومكافأة مالية ، تقديرًا لموقفه المشرف، باعتباره نموذجًا يحتذى به في الالتزام الوظيفي وأخلاقيات العمل.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على أن الشركة ستواصل دعم وتكريم النماذج المتميزة من العاملين، باعتبارهم القدوة في الالتزام والنزاهة، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي التي تقوم على الأمانة والإخلاص وخدمة المواطنين، بما يعزز مكانة الشركة وثقة المتعاملين في خدماتها.