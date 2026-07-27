حظر سفر موظفي السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى الضفة الغربية

أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، يوم الاثنين أنها ستفرض قيوداً مؤقتة على سفر جميع موظفيها وأفراد أسرهم إلى الضفة الغربية.



وأوضحت السفارة الأمريكية أن هذا القرار يأتي بسبب "مخاوف أمنية وتزايد حالة عدم الاستقرار" ويسري حتى يوم الأربعاء، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.



وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاته على الفلسطينيين في عدد من المناطق بالضفة الغربية، حيث أكد غسان دغلس محافظ نابلس، أن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية يرتبط بشكل مباشر باقتراب الاستحقاقات الانتخابية داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أن أحزاب اليمين المتطرف تسعى إلى استقطاب أصوات المستوطنين باعتبارهم الكتلة الانتخابية الأكثر تأثيرًا في المشهد السياسي الإسرائيلي.



وأشار محافظ نابلس إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحرص على إرضاء المستوطنين باعتباره جزءًا من هذا التيار، في محاولة لتعزيز فرصه في أي استحقاق انتخابي مقبل، لافتًا إلى أن مستقبله السياسي بات مرتبطًا بدرجة كبيرة بهذه القاعدة الانتخابية.